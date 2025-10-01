  • Поиск
Дубль Хёйлунда обеспечил «Наполи» победу над «Спортингом»

01 октября 2025, 23:55
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Наполи» и «Спортинг». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Дублем у хозяев отметился Расмус Хёйлунд (36', 79'). За гостей забил Суарес (62', пенальти).

По итогам встречи у обеих команд по 3 очка.

В следующем матче «Наполи» сыграет 21 октября, соперником будет ПСВ. «Спортинг» проведет следующий матч 22 октября (соперник — «Марсель»).

Van Vanovich
Van Vanovich ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 октября в 08:22, ред.
Онана тоже вклад вносит, теперь Трабзонспор на 3-ем месте В Турции, давно высоко не бывали.
112910415
112910415
02 октября в 08:02
браво Неаполю !
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 05:48
Всё-таки с Расмусом Наполи, похоже, угадал.... А вот назвать ПСВ и Марсель проходными соперниками, язык не поворачивается.
dws6apprd436
dws6apprd436
02 октября в 03:11
Нелегко далась Неаполю победа
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
02 октября в 02:47
И главное, что они становятся в других клубах далеко не статистами
SSC Napoli
SSC Napoli
02 октября в 02:26
С первой победой в ЛЧ Наполи!
Надеюсь что не с последней!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 октября в 00:31
Ещё Мейсон Гринвуд, который теперь лучший игрок Марселя
Nenash
Nenash
02 октября в 00:28
Хейлунд заочно поиздевался над Аморимом.. 🤭
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
02 октября в 00:25
Тоже хотел это написать. Прямо в глаза бросилось
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 октября в 00:18
МЮ - кузница кадров !!! Мактоминей, Рашфорд, Хёйлунд, Гарначо !
Пора Амориму премию выписать, - каких красавцев воспитал!
sihafazatron
sihafazatron
02 октября в 00:00
Ушёл из мю и начал забивать. Далеко не первый такой случай
