Дубль Хёйлунда обеспечил «Наполи» победу над «Спортингом»

В матче Лиги чемпионов встречались «Наполи» и «Спортинг». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Дублем у хозяев отметился Расмус Хёйлунд (36', 79'). За гостей забил Суарес (62', пенальти).
По итогам встречи у обеих команд по 3 очка.
В следующем матче «Наполи» сыграет 21 октября, соперником будет ПСВ. «Спортинг» проведет следующий матч 22 октября (соперник — «Марсель»).
Надеюсь что не с последней!
Пора Амориму премию выписать, - каких красавцев воспитал!
