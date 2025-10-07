«Атлетико» назначил нового спортивного директора

1759864398

вчера, 22:13

назначен новым спортивным директором «Атлетико Мадрид».

На этой должности он будет работать вместе с Карлосом Бусеро, генеральным директором клуба по футболу, координируя все мероприятия первой команды «Атлетико Мадрид» и молодежной академии. Назначение Алемани является личным решением Бусеро, направленным на укрепление спортивного менеджмента клуба.

Алемани возвращается в футбол после почти двухлетнего перерыва после ухода из «Барселоны». Он был футбольным директором «Барсы» с 2021 по 2023 год.