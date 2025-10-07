  • Поиск
«Атлетико» назначил нового спортивного директора

вчера, 22:13

Матеу Алемани назначен новым спортивным директором «Атлетико Мадрид».

На этой должности он будет работать вместе с Карлосом Бусеро, генеральным директором клуба по футболу, координируя все мероприятия первой команды «Атлетико Мадрид» и молодежной академии. Назначение Алемани является личным решением Бусеро, направленным на укрепление спортивного менеджмента клуба.

Алемани возвращается в футбол после почти двухлетнего перерыва после ухода из «Барселоны». Он был футбольным директором «Барсы» с 2021 по 2023 год.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Возможно просто Бусеро подтянул к себе корефана...)
shur
shur
вчера в 22:48
...Вопрос ?! А что там с "Барсой", в чём проблема ухода из неё? Для Атлетико важная инфо....?! Хотя вопрос уже решён...!!!
Гость
