Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент со своим тренерским штабом

вчера, 08:33

Кандидат на пост главного тренера сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент вместе со своим тренерским штабом. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

«Кандидат на пост главного тренера национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро вместе с тренерским штабом прибыл в Ташкент», — сказано в сообщении.

Ранее в ассоциации подтвердили, что ведут переговоры с итальянским специалистом.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было хорватское «Динамо» из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.

Нынешний наставник узбекистанцев местный специалист Тимур Кападзе возглавляет сборную с января 2025 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории вышла на чемпионат мира. Турнир пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.

Иван Морарь
Иван Морарь
вчера в 22:01
С Тимуром играли вместе в Цементчи очень рад его успеху как тренера, думаю Каннаваро не будет лучше его
112910415
112910415
вчера в 10:50
народу это не понятно !
зачем, кроме понтов ?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:32
Верен ли этот ход покажет ЧМ и как там Узбекистан сыграет. По мне, надо было Кападзе оставить. Он, по крайней мере, знает всех и вся в футбольном Узбекистане.
Посмотрим.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:24
Ну теперь могут смело начинать "штабные учения"...)
8v8cmtgt6ues
8v8cmtgt6ues
вчера в 10:18
Старый тренер, чем не устроил ,он заслужил поехать на ЧМ
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:39
Еще где то в 2017 году прочитал статью , в которой о трудностях футбольной трансформации рассуждает на страницах известной английской газеты спортивный обозреватель Ричард Уильямс . В ней четко описано на примерах многих бывших игроков , что не всегда отличный игрок , становится отличным тренером . А так как он начал ее с примера Джанфранко Дзолы , то и назвал он статью Теорема Дзолы!
К чему это я ? При всем уважении к Каннаваро , в бытность отличному игроку , не думаю что его надо было назначать ГТ Узбекистана! Думаю игроки от этого тоже не в восторге ! Ведь Тимур Кападзе прошел с ними этот сложнейший путь и знает все сильные и слабые стороны игроков! А тут на тебе!
Думаю после ЧМ можно было подойти к этому вопросу!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:12
Если у сборной Узбекистана 🇺🇿 есть тренер, который вывел команду на Чемпионат Мира по футболу 2026 года, зачем искать другого? Как смотреть в глаза местному специалисту? Тимур Кападзе? Его просто отодвинут или куда-то пристроят? Интересно, что говорят по этому поводу игроки главной команды страны? Или им всё равно? Не понимаю я местную Федерацию Футбола, ведь они берут кота в мешке. Да и чёрт с ними... Посмотрим, что узбеки покажут на турнире?
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:09
...а разве надо было с собой тащить весь штаб ? Переговоры же? Или так принято, пловчиком "отравиться",достопримечательности Ташкента посмотреть! Или уже вопрос решён,тогда ДА!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:08
Почему бы не оставить того, кто вывел? Не факт, что итальянец добьётся больших результатов. Ведь в состав придётся набирать одних узбеков...
shlomo
shlomo
вчера в 09:02
Пожелаю ему удачи... а вдруг все получится у него.
