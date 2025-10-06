Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент со своим тренерским штабом

1759728814

вчера, 08:33

Кандидат на пост главного тренера сборной Узбекистана прибыл в Ташкент вместе со своим тренерским штабом. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

«Кандидат на пост главного тренера национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро вместе с тренерским штабом прибыл в Ташкент», — сказано в сообщении.

Ранее в ассоциации подтвердили, что ведут переговоры с итальянским специалистом.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было хорватское «Динамо» из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ .