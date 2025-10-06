  • Поиск
Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

вчера, 14:38

Итальянец Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Срок соглашения с тренером не уточняется. Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу в 2026 году.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было загребское «Динамо». В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.

valt134
valt134
сегодня в 02:55
Довольно сомнительный выбор. Не всегда ИМЯ дает результат.
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
сегодня в 00:19
Удачи Фабио!
Asper
Asper
вчера в 20:39
Гугли самый мощный узбек - там будет Каннаваро
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:39
Должен улучшить игру Узбекистана.
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 18:04
Да какая разница, узбекам, что с Каннаваро, что с Кападзе там ничего не светит. Мальчики для битья.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:35
удачи сб.Узбекистана.
надеюсь. команда станет сенсацией ЧМ 2026 ))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:39
Лучше бы тогда оставили Кападзе. Я бы еще понял, если бы назначили Лёва с его опытом
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:01
Желаю успехов Узбекистану на форуме. Уже писал что я думаю про назначение
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:25
Здравствуйте, Анатолий! Полностью согласен с Вами! Фабио, как тренер ничего не добился! Да, завоевывал чемпионство в Китае, но тогда его Гуанчжау выиграл бы чемпионат и без тренера)
Думаю, Кападзе должен был остаться у руля сборной и работать на ЧМ!
66zxa7bncm2g
66zxa7bncm2g
вчера в 15:25
Интересно будет взглянуть на его работу на Мундиале
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:00
Парадокс..... даже не знаю хорошая это новость для сборной Узбекистана или нет. Все таки прошлый тренер вывел её на ЧМ и было как то неуважительно увольнять его ради проходимца.....что то я бросил понимать логику....
Ну а так что, как по мне это бессмысленное назначение, просто приехал на все готовое поторговать лицом и получить пару миллионов за несколько матчей на ЧМ.... егоо перед этим из Динамо Загреб позорно уволили, который с ним впервые за долгое время не выиграл чемпионат.... В любом случае удачи Узбекистану на ЧМ!
Гость
