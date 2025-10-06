Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

1759750738

вчера, 14:38

Итальянец назначен на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Срок соглашения с тренером не уточняется. Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу в 2026 году.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было загребское «Динамо». В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ .