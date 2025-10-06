Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Итальянец Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.
Срок соглашения с тренером не уточняется. Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу в 2026 году.
Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было загребское «Динамо». В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.
надеюсь. команда станет сенсацией ЧМ 2026 ))
надеюсь. команда станет сенсацией ЧМ 2026 ))
Думаю, Кападзе должен был остаться у руля сборной и работать на ЧМ!
Думаю, Кападзе должен был остаться у руля сборной и работать на ЧМ!
Ну а так что, как по мне это бессмысленное назначение, просто приехал на все готовое поторговать лицом и получить пару миллионов за несколько матчей на ЧМ.... егоо перед этим из Динамо Загреб позорно уволили, который с ним впервые за долгое время не выиграл чемпионат.... В любом случае удачи Узбекистану на ЧМ!
Ну а так что, как по мне это бессмысленное назначение, просто приехал на все готовое поторговать лицом и получить пару миллионов за несколько матчей на ЧМ.... егоо перед этим из Динамо Загреб позорно уволили, который с ним впервые за долгое время не выиграл чемпионат.... В любом случае удачи Узбекистану на ЧМ!