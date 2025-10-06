  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Некрасов сменил Малышева в должности гендиректора «Спартака»

вчера, 13:46

Сергей Некрасов назначен на должность генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее пост гендиректора по семейным обстоятельствам покинул Олег Малышев. Он продолжит работу в совете директоров футбольного клуба и будет советником нового генерального директора.

Некрасов имеет опыт работы на руководящих постах в российских и международных банках, крупных компаниях. В 2001 году он возглавил правление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение десяти лет. С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом Газпромбанка, курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент со своим тренерским штабом
Вчера, 08:33
Главный тренер «Пари НН» считает, что не должен уходить в отставку
05 октября
В «Оренбурге» объяснили отставку Слишковича
05 октября
ОфициальноСлишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга»
05 октября
Пивоваров назвал неожиданным уход Гафина из «Динамо»
04 октября
Официально«Динамо» объявило об уходе Гафина с поста председателя совета директоров
02 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:28, ред.
Какие то 18 минут....первого тайма....
И началось...
Всех меняем....
Теперь попрёт....
Скорей всего чемпионство уже в марте оформят....
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 21:02
Нелюбовь к мясным есть. Но с бомжами дружить не наше.
Сп62
Сп62 ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 20:27
Они такие же менты, как я балерина. Пора уже вещи называть своими именами. Все теперь бизнесмены.
Сп62
Сп62
вчера в 20:24
Один рыжий уже был у руля команды, назначили ещё одного для удачи.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 20:21
Да вам пофиг с кем спать ментами или бомжами, главное высказать свою не любовь Спартаку
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:26
ставят нам чела, который похоже за коней болеет🥳🤯 когда уже Мешкова выгонят из судейства??? почему он вечно сидит на VAR во время игр Спартака? пенальти в дерби!!! это когда нога улетает!!! что это за позор вчера мы увидели? зимой нужно выгнать обоих вратарей и купить достойных кипперов, этот мешок в воротах просто раздражает уже!!! сколько ударов, столько и голов ( на фоне когда Акинфеев спасает свой клуб раз за разом) 11й тур, а у нас тренер не может определиться с тактикой и составом! самое интересное, что футболисты в Спартаке сейчас по уровню амбизий за чемпионство...теперь ещё привели командовать клубом человека, который за коней топит...
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 16:54
Радость для болельщиков: Станковича решено не увольнять. )))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:41, ред.
Ну они очередного манагера поставили футбольным клубом управлять так что изменений, тем более к лучшему, я не стал бы ждать. К Малышеву претензий не было так как он ничем не управлял в команде, а управляли все кому не лень включая агента Андреева. В Спартаке нужно не директоров менять, а создавать здоровую вертикаль власти и ответственности. Охотно поверю если Олег Малышев сам умыл руки из этого цирка
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ vvb3tpqvmdaw (раскрыть)
вчера в 16:18
С чего бы это?
С детства болею за коней. Ладно менты - братская команда, но мясные - это заклятые.
vvb3tpqvmdaw
vvb3tpqvmdaw ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 16:16
И что? Кони и свиньи одна команда.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 15:45
В интренетах ходят сплетни, что Некрасов болеет за коней. )))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:00
Я не знаю этого человека.. Видимо Некрасов хороший специалист в финансовой сфере, потому и попал на заметку Лукойлу. Вопрос вот в чём , разбирается ли он в футбольном хозяйстве, также как в финансах? Мне не нравится то, что Малышева убрали с одного места и тут же пристроили на другое. Раньше он сам подписывал документы, теперь будет заносить на подпись Некрасову. Нити управления останутся в его руках. Мнение Колоскова? Он уже давно не имеет собственного мнения.. Мы, тем не менее, надеемся, что лучшие времена Спартака скоро наступят.
d1metras
d1metras
вчера в 14:24
Ещё один нахлебник который к футболу не имеет никакого отношения...
jnbta85pwnug
jnbta85pwnug
вчера в 14:17
Работал везде и всюду по чуть-чуть! Достойная кандидатура для СМ, Старостины бы удивились .....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:11
Все это похоже на космитический ремонт. Человек далек от футбола. Одним словом Банкир...)... Турболентность продолжаеться....
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 14:06
Проскакивала инфа, что сегодня Станоковича попросят на выход с вещами.
Жаль, если это, действительно, произойдёт.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 