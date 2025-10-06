Некрасов сменил Малышева в должности гендиректора «Спартака»

1759747593

вчера, 13:46

Сергей Некрасов назначен на должность генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее пост гендиректора по семейным обстоятельствам покинул Олег Малышев. Он продолжит работу в совете директоров футбольного клуба и будет советником нового генерального директора.

Некрасов имеет опыт работы на руководящих постах в российских и международных банках, крупных компаниях. В 2001 году он возглавил правление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение десяти лет. С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом Газпромбанка, курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.