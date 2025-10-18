 
 
 
«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

18 октября 2025, 15:09
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

У «Крыльев Советов» отличился Владимир Игнатенко (85). Забитым мячом в составе «Оренбурга» отметился Данила Ведерников (40-я минута).

10 октября «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера, он сменил Владимира Слишковича. «Оренбург» прервал серию из четырех поражений в РПЛ. «Крылья Советов» также прервали серию поражений из трех игр. «Оренбург» не может выиграть семь матчей подряд в РПЛ, «Крылья Советов» — четыре. Самарцы с 13 очками располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, оренбуржцы набрали 8 баллов и занимают 14-е место.

Следующий матч «Оренбург» на выезде проведет с московским «Спартаком». «Крылья Советов» в гостях сыграют со столичным ЦСКА. Встречи пройдут 25 октября.

Источник: itar-tass.com
112910415
112910415
18 октября в 17:53
Каждый хотел победить, но...
Alex_67
Alex_67
18 октября в 16:49
Мне понравился удар головой игрока Оренбурга. Он высоко выпрыгнул, внешне очень легко. Красивый момент, жаль не смог забить. А Крыльями надо бить больше по воротам и набирать очки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 октября в 16:27, ред.
Жаль...могло бы случиться триумфальное пришествие нового тренера в Оренбург...
Не дотерпели...завсегда жаль когда уже после игры...на 90-какой то минуте.

Ну ладно...в следующем туре думаю оренбуржцам повезёт больше...
stanichnik
stanichnik
18 октября в 15:39, ред.
Думаю, что ничья вряд ли обрадовала болельщиков обеих команд, особенно поклонников футбольного клуба Крылья Советов. В домашних матчах, особенно с возможными кандидатами на вылет всё же следует брать очки по максимуму. Зато гости, пусть и упустившие победу в конце матча, могут быть давольны дебютом свого нового Главного тренера, ничья в гостях-победа дома, всегда считались удовлетворительным результатом, осталось добыть эту самую победу во втором круге.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
