«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
У «Крыльев Советов» отличился Владимир Игнатенко (85). Забитым мячом в составе «Оренбурга» отметился Данила Ведерников (40-я минута).
10 октября «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера, он сменил Владимира Слишковича. «Оренбург» прервал серию из четырех поражений в РПЛ. «Крылья Советов» также прервали серию поражений из трех игр. «Оренбург» не может выиграть семь матчей подряд в РПЛ, «Крылья Советов» — четыре. Самарцы с 13 очками располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, оренбуржцы набрали 8 баллов и занимают 14-е место.
Следующий матч «Оренбург» на выезде проведет с московским «Спартаком». «Крылья Советов» в гостях сыграют со столичным ЦСКА. Встречи пройдут 25 октября.
Не дотерпели...завсегда жаль когда уже после игры...на 90-какой то минуте.
Ну ладно...в следующем туре думаю оренбуржцам повезёт больше...
Болейте за своих, а не против чужих!
