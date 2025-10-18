«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

1760789340

18 октября 2025, 15:09

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Самаре.

У «Крыльев Советов» отличился Владимир Игнатенко (85). Забитым мячом в составе «Оренбурга» отметился Данила Ведерников (40-я минута).

10 октября «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера, он сменил Владимира Слишковича. «Оренбург» прервал серию из четырех поражений в РПЛ . «Крылья Советов» также прервали серию поражений из трех игр. «Оренбург» не может выиграть семь матчей подряд в РПЛ , «Крылья Советов» — четыре. Самарцы с 13 очками располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ , оренбуржцы набрали 8 баллов и занимают 14-е место.