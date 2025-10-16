«Торпедо» одержало первую победу после возвращения Кононова

Московское «Торпедо» со счетом 3:0 одержало победу над столичным «Велесом» в пятом раунде «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Матч прошел на «Арене Химки».
В составе победителей забитыми мячами отметились Артур Галоян (7-я минута, с пенальти), Душан Бакич (45+2) и Александр Юшин (67).
В следующем раунде «Торпедо» встретится с победителем пары «Черноморец» — «Кубань-Холдинг».
Олег Кононов провел первый матч на посту главного тренера «Торпедо» после возвращения в клуб спустя два месяца.
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Хотя можно было попробовать порубиться еще два тура и выйти на команду РПЛ.
