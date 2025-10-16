 
 
 
«Торпедо» одержало первую победу после возвращения Кононова

16 октября 2025, 19:27
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Велес (Москва)ВелесМатч завершен

Московское «Торпедо» со счетом 3:0 одержало победу над столичным «Велесом» в пятом раунде «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Матч прошел на «Арене Химки».

В составе победителей забитыми мячами отметились Артур Галоян (7-я минута, с пенальти), Душан Бакич (45+2) и Александр Юшин (67).

В следующем раунде «Торпедо» встретится с победителем пары «Черноморец» — «Кубань-Холдинг».

Олег Кононов провел первый матч на посту главного тренера «Торпедо» после возвращения в клуб спустя два месяца.

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

VeniaminS
VeniaminS
17 октября в 08:57
Торпедо ,с победой !
112910415
112910415
17 октября в 05:49
браво !
повержен слабый соперник
Варвар7
Варвар7
17 октября в 03:16
Пока о чём то говорить рано - ведь так частенько бывает команда при смене тренера испытывает некий подъём , да и так просто сложилось...
CCCP1922
CCCP1922
16 октября в 23:49
Кононову жутко везёт, а ведь, глядя на него, не скажешь этого.
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
16 октября в 22:21
...За Белокаменнную,за Столицу, За Зиловских, за Победу.....!
Думаю достаточно,пустячок,а приятно!!!
hgqqfphww8yk
hgqqfphww8yk
16 октября в 21:15
Результат положительный уже хорошо, соперник явно уровнем ниже Торпедо
25процентный клоун
25процентный клоун
16 октября в 21:02
Уважение и удачи тренеру
stanichnik
stanichnik
16 октября в 20:38
Велес это не тот соперник после победы над которым можно делать какие-то глубокие выводы, но сам факт крупной победы говорит, что клуб на правильном пути.
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
16 октября в 20:35
Велес играл запасным составом. Не играли Мицаев, Завезен, Смирнов. Шубин вышел на замену. Джентельменский ход Алексея Стукалова. И в чемпионате Два А золота за пять матчей для Велеса желательно не пять очков, а больше.
Хотя можно было попробовать порубиться еще два тура и выйти на команду РПЛ.
STVA 1
STVA 1
16 октября в 20:26
Черно белых с Победой! Надеюсь пиджак всколыхнет их!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 октября в 19:59
Дай Бог не последнюю. Удачи.
Alex_67
Alex_67
16 октября в 19:44
В это Торпедо я уже не верю. Болельщики, небось, новые кричалки придумывают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 октября в 19:42
Круговорот тренеров в Торпедо продолжается...
