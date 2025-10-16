«Торпедо» одержало первую победу после возвращения Кононова

1760632044

16 октября 2025, 19:27

Московское «Торпедо» со счетом 3:0 одержало победу над столичным «Велесом» в пятом раунде «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Матч прошел на «Арене Химки».

В составе победителей забитыми мячами отметились Артур Галоян (7-я минута, с пенальти), Душан Бакич (45+2) и Александр Юшин (67).

В следующем раунде «Торпедо» встретится с победителем пары «Черноморец» — «Кубань-Холдинг».

Олег Кононов провел первый матч на посту главного тренера «Торпедо» после возвращения в клуб спустя два месяца.