«Акрон» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в РПЛ с июля

18 октября 2025, 15:10
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Тольяттиский «Акрон» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 71-й минуте забил Стефан Лончар.

«Акрон» прервал безвыигрышную серию в РПЛ из девяти матчей. В последний раз команда побеждала в национальном первенстве 26 июля, выиграв на выезде у «Сочи» (4:0). В кубке страны «Акрон» последний раз побеждал 12 августа, когда дома был обыгран московский ЦСКА (1:1; 5:4 — после серии пенальти).

«Пари НН» не знает побед шесть матчей в разных турнирах. В последний раз клуб смог обыграть соперника 13 сентября, одолев дома «Оренбург» (2:1) во встрече чемпионата России.

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками, «Пари НН» идет 15-м, набрав 6 очков. В следующем туре тольяттинский клуб примет московский «Локомотив» 26 октября, «Пари НН» в этот же день сыграет дома против калининградской «Балтики».

Сп62
Сп62
18 октября в 18:01
Одни били били по штангам, другие по голу.
112910415
112910415
18 октября в 17:51
Ура, свершилось!
usxqtw53ayt9
usxqtw53ayt9
18 октября в 15:36
Давно Акрон не выигрывать
