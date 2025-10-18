«Акрон» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в РПЛ с июля

1760789439

18 октября 2025, 15:10

Тольяттиский «Акрон» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Единственный мяч на 71-й минуте забил Стефан Лончар.

«Акрон» прервал безвыигрышную серию в РПЛ из девяти матчей. В последний раз команда побеждала в национальном первенстве 26 июля, выиграв на выезде у «Сочи» (4:0). В кубке страны «Акрон» последний раз побеждал 12 августа, когда дома был обыгран московский ЦСКА (1:1; 5:4 — после серии пенальти).

«Пари НН» не знает побед шесть матчей в разных турнирах. В последний раз клуб смог обыграть соперника 13 сентября, одолев дома «Оренбург» (2:1) во встрече чемпионата России.