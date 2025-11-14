На матч сборных России и Чили реализовано более 30 тыс. билетов

Российский футбольный союз (РФС) реализовал более 30 тыс. билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.
Матч пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18:00 мск. Арена вмещает 39,5 тыс. болельщиков.
Встреча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), россияне в нем занимают 30-е место, чилийцы — 56-е. «Фишт» примет матч сборной России впервые с чемпионата мира 2018 года, 7 июля россияне уступили хорватам в четвертьфинале мирового первенства (1:1, 1:1, 3:4 — по пенальти).