На матч сборных России и Чили реализовано более 30 тыс. билетов

1763118123

14 ноября 2025, 14:02

Российский футбольный союз ( РФС ) реализовал более 30 тыс. билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС .

Матч пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18:00 мск. Арена вмещает 39,5 тыс. болельщиков.