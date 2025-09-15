  • Поиск
Мостовой: «Возглавлю „Спартак“, если он не поднимется в таблице»

вчера, 23:23

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что готов возглавить «Спартак», если он не поднимется в турнирной таблице РПЛ.

Деян Станкович доработает до конца сезона? Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак».

Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 11:11
После этих слов Мостового игроков Спартака больше надо настраивать на предстоящие игры. Единственная проблема, как перед каждой игрой, Станковичу подсыпать в кофе успокоительное.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:42
Звучит, как угроза.
sv_1969
sv_1969 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 09:07
Приветствую Олег! Да, так лучше будет)))
Robert Adeykin
Robert Adeykin
сегодня в 08:36
Ну правильно Мостовой отправит Спартак в первую лигу вот его план🤡🤣
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 08:00
Смешной Мостовой!
ABir
ABir
сегодня в 05:52
Все шутит Саша.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:45
Наконец то.....в команду придёт настоящий тренер...а не ряженые....
Удачи Мостовому в Спартаке....побед и титулов !!!
dfxc2pnafugy
dfxc2pnafugy
сегодня в 00:34
Ахахах, "то я пойду в спартак", звучит как угроза)
Возглавлю спартак, и мы спустимся ещё ниже, гарантирую!)
Шуня771
Шуня771 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Привет Уважаемый!

Мну бы уточнил (прошу покорнейше простить за такую неслыханную дерзость): Не "Сон Мостового", а "Седьмой сон Мостового", по аналогии с видениями небезызвестной Веры Павловны, из романа Николая Гавриловича Чернышевского
"Что делать"))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:03, ред.
Сон Мостового)))))
Futurista
Futurista
вчера в 23:36
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:28
Да за что же Спартаку такой наказание. ? Тедеско, Абаскаль, Станкович и..... Мостовой.! Да не дай бог. Спартак такого не заслуживает.
