Мостовой: «Возглавлю „Спартак“, если он не поднимется в таблице»

Бывший футболист сборной России заявил, что готов возглавить «Спартак», если он не поднимется в турнирной таблице РПЛ .

Деян Станкович доработает до конца сезона? Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак».