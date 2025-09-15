Мостовой: «Возглавлю „Спартак“, если он не поднимется в таблице»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что готов возглавить «Спартак», если он не поднимется в турнирной таблице РПЛ.
Деян Станкович доработает до конца сезона? Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак».
Мну бы уточнил (прошу покорнейше простить за такую неслыханную дерзость): Не "Сон Мостового", а "Седьмой сон Мостового", по аналогии с видениями небезызвестной Веры Павловны, из романа Николая Гавриловича Чернышевского
"Что делать"))
Мну бы уточнил (прошу покорнейше простить за такую неслыханную дерзость): Не "Сон Мостового", а "Седьмой сон Мостового", по аналогии с видениями небезызвестной Веры Павловны, из романа Николая Гавриловича Чернышевского
"Что делать"))
Возглавлю спартак, и мы спустимся ещё ниже, гарантирую!)
Возглавлю спартак, и мы спустимся ещё ниже, гарантирую!)