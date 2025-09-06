  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Товарищеские матчи. Сборные 2025

Головин сравнил погоду в Катаре с баней

сегодня, 19:38
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:15 Не начался

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин рад, что на поле в игре с командой Катара будут работать кондиционеры. Об этом он рассказал журналистам.

«Можно сравнить [погоду в Катаре] с баней, очень жарко, но хорошо, что на игре будут кондиционеры. Сборная Катара является сильной командой. Мы играли со сборной Катара два года назад, было тяжело. Моментами тогда были лучше нас. Сейчас команда стала сильнее», — сказал Головин.

Матч пройдет в воскресенье на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне и начнется в 18:15 мск. В день матча температура воздуха прогреется до плюс 40 градусов.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Гримсби», выбивший МЮ из Кубка Лиги, пошутил над Аморимом
30 августа Фото
«Байер» пошутил над «Манчестер Юнайтед» перед жеребьёвкой Лиги чемпионов
28 августа
Дональд Трамп заявил, что Кубок мира хорошо смотрелся бы в его кабинете
22 августа
В Сети пошутили над тем, что Грилиш не умеет держать ручку
13 августа Фото
Азар: «Я болел за „Арсенал“... Пожалуй, лучше это вырезать из интервью»
10 августа
Рэшфорд: «Я забью за сезон 100 мячей»
03 августа
 
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:08
Удачи нашим в этой бане, веничками берёзовыми постегайте хозяев )))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:49
Так и есть баня. Точнее не скажешь. Как они там живут?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 