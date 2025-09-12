Кахигао заявил, что ненавидит переплачивать за футболистов и овощи

1757676332

вчера, 14:25

Спортивный директор московского «Спартака» ненавидит переплачивать за футболистов на трансферном рынке, как и за овощи в магазине. Об этом он рассказал журналистам.

Летом в «Спартак» пришли полузащитник Жедсон Фернандеш, защитники Илья Самошников, Александер Джику и Кристофер Ву, а также нападающий Антон Заболотный.

«Клуб стал сейчас здоровее. Большие сделки совершать пока сложно из-за геополитической ситуации, чтобы совершить один из трансферов, нужно порядка 15 согласований. Но мы не хотим полагаться только на деньги „Лукойла“. Например, трансфер Кристофера Ву мы оформили бесплатно, это хорошая сделка, но она была очень сложной, — сказал Кахигао. — Ценность Александера Джику тоже высокая, несмотря на его возраст. Жедсон Фернандеш был приобретен по рыночной цене, но там было задействовано два клуба — „Бенфика“ и „Бешикташ“, это осложнило трансфер. Вообще мы стараемся делать так, чтобы сделки были выгодны для клуба. Рынок сейчас очень раздут, но такие реалии, поверьте, я ненавижу переплачивать за игроков, как и переплачивать за овощи в магазине тоже. Но рынок диктует условия, такие условия, мы должны работать».