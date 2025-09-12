  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Кахигао заявил, что ненавидит переплачивать за футболистов и овощи

вчера, 14:25

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао ненавидит переплачивать за футболистов на трансферном рынке, как и за овощи в магазине. Об этом он рассказал журналистам.

Летом в «Спартак» пришли полузащитник Жедсон Фернандеш, защитники Илья Самошников, Александер Джику и Кристофер Ву, а также нападающий Антон Заболотный.

«Клуб стал сейчас здоровее. Большие сделки совершать пока сложно из-за геополитической ситуации, чтобы совершить один из трансферов, нужно порядка 15 согласований. Но мы не хотим полагаться только на деньги „Лукойла“. Например, трансфер Кристофера Ву мы оформили бесплатно, это хорошая сделка, но она была очень сложной, — сказал Кахигао. — Ценность Александера Джику тоже высокая, несмотря на его возраст. Жедсон Фернандеш был приобретен по рыночной цене, но там было задействовано два клуба — „Бенфика“ и „Бешикташ“, это осложнило трансфер. Вообще мы стараемся делать так, чтобы сделки были выгодны для клуба. Рынок сейчас очень раздут, но такие реалии, поверьте, я ненавижу переплачивать за игроков, как и переплачивать за овощи в магазине тоже. Но рынок диктует условия, такие условия, мы должны работать».

«Спартак» после 7 туров занимает шестое место в таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
Головин сравнил погоду в Катаре с баней
06 сентября
«Гримсби», выбивший МЮ из Кубка Лиги, пошутил над Аморимом
30 августа Фото
«Байер» пошутил над «Манчестер Юнайтед» перед жеребьёвкой Лиги чемпионов
28 августа
Дональд Трамп заявил, что Кубок мира хорошо смотрелся бы в его кабинете
22 августа
В Сети пошутили над тем, что Грилиш не умеет держать ручку
13 августа Фото
Азар: «Я болел за „Арсенал“... Пожалуй, лучше это вырезать из интервью»
10 августа
 
Все комментарии
arsena1
arsena1
вчера в 18:20
Думали, что купили футболиста
А это оказался овощ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:48, ред.
О как ! Кахигао, оказывается, по магазинам ходит...!

Такими темпами скоро и ассимилируется... на свою голову.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:47, ред.
Ну мы ценность то этих трансферов оценим по игре, зачем забегать вперёд и вешать красивый доширак людям на уши? Умеет Какахигао по инструкция пресс-службы Лукойла наливать воды. Клуб стал здоровее? Пока я чот не вижу здоровья и здравомыслия тоже. Оставлять физрука который уничтожает психику игроков это не здоровое решение как по мне. Здоровье Спартака мы на поле видим - крепкий середняк. Спартак составит здоровую конкуренцию за место в стыках в этом году возможно только если.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:24
Интересное сравнение -- футболист и овощ. ))) хорошо ,
Что не сказал про банан. Мигом скандал на пустом месте
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 