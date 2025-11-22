Чемпион мира Погба впервые с 2023 года вышел на поле в официальном матче

1763841703

вчера, 23:01

Чемпион мира по футболу французский полузащитник «Монако» вышел на поле впервые с 2023 года.

Погба появился на 85-й минуте матча 13-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:4). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вышел на поле.

В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до 18 месяцев. В июне футболист подписал контракт с «Монако». Последний матч он провел 3 сентября 2023 года за итальянский «Ювентус».

Погба 32 года, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы (2016). По ходу карьеры футболист выступал за «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С «Ювентусом» француз стал четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды — в Кубке Италии.