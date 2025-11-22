Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
Чемпион мира Погба впервые с 2023 года вышел на поле в официальном матче

вчера, 23:01
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн4 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Чемпион мира по футболу французский полузащитник «Монако» Поль Погба вышел на поле впервые с 2023 года.

Погба появился на 85-й минуте матча 13-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:4). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вышел на поле.

В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до 18 месяцев. В июне футболист подписал контракт с «Монако». Последний матч он провел 3 сентября 2023 года за итальянский «Ювентус».

Погба 32 года, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы (2016). По ходу карьеры футболист выступал за «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С «Ювентусом» француз стал четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды — в Кубке Италии.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:16
Можно, канеш., и в баскет..., но ногами он играет лучше.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:52
Хреновеньки дела у Монако а тут еще Погба))))
shur
shur
вчера в 23:47, ред.
... 5-ть минут счастья, а было ли оно? Ему бы в баскет,там за пять
минут столько дел можно натворить и тебя сразу вспомнят, а тут наверное и не узнали!!!
Гость
