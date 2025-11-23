Аленичев: «На месте Батракова поиграл бы ещё год в России»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о хавбеке «Локомотива» .

Стоит ли Алексею уезжать летом в европейский клуб? Будь я на его месте, летом бы не уезжал, поиграл бы ещё год в России. Учитывая физические и игровые данные, ему лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию.

Батраков – лучший футболист России на данный момент. Ему нужно провести ещё один сезон, чтобы показать всем, что его успешная игра – не случайность. Он набьёт шишек, наберётся опыта и поедет в Европу готовым футболистом.