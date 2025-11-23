Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Аленичев: «На месте Батракова поиграл бы ещё год в России»

сегодня, 12:41

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

Стоит ли Алексею уезжать летом в европейский клуб? Будь я на его месте, летом бы не уезжал, поиграл бы ещё год в России. Учитывая физические и игровые данные, ему лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию.

Батраков – лучший футболист России на данный момент. Ему нужно провести ещё один сезон, чтобы показать всем, что его успешная игра – не случайность. Он набьёт шишек, наберётся опыта и поедет в Европу готовым футболистом.

Сможет ли он стать лучшим бомбардиром МИР РПЛ в этом сезоне? Ему по силам это сделать. Главное, чтобы окружали правильные люди.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист «Спартака» Ву рассказал об интересе к русской культуре
Сегодня, 10:44
Бабаев считает, что матч ЦСКА со «Спартаком» получился незрелищным
Вчера, 20:26
Ву назвал заслуженной победу «Спартака» над ЦСКА в матче РПЛ
Вчера, 20:18
Гендиректор «Спартака» считает, что у Романова прекрасное будущее в клубе
Вчера, 19:43
Хачатурянц назвал московский «Спартак» лучшим клубом мира
Вчера, 19:33
Шахматист Непомнящий считает, что «Спартаку» надо добавить в стабильности
Вчера, 16:23
 
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:47
А что, Батраков уже чемоданы собирает? За ним уже очередь стоит?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 