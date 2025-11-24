В «Арарате» назвали неоценимым вклад Симоняна в армянский футбол

1763934039

сегодня, 00:40

Вклад в исторические успехи ереванского «Арарата» и развитие армянского футбола является неоценимым. Об этом заявили в пресс-службе «Арарата».

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни. Под руководством Симоняна в 1973 году «Арарат» единственный раз стал чемпионом СССР . В том же сезоне ереванский клуб завоевал кубок страны.

"Его роль и вклад в армянский футбол и в исторические успехи «Арарата» неоценимы. Выражаем соболезнования родным Никиты Симоняна, армянской футбольной семье и всем болельщикам «Арарата», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.