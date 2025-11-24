Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

В «Арарате» назвали неоценимым вклад Симоняна в армянский футбол

сегодня, 00:40

Вклад Никиты Симоняна в исторические успехи ереванского «Арарата» и развитие армянского футбола является неоценимым. Об этом заявили в пресс-службе «Арарата».

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни. Под руководством Симоняна в 1973 году «Арарат» единственный раз стал чемпионом СССР. В том же сезоне ереванский клуб завоевал кубок страны.

"Его роль и вклад в армянский футбол и в исторические успехи «Арарата» неоценимы. Выражаем соболезнования родным Никиты Симоняна, армянской футбольной семье и всем болельщикам «Арарата», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза — кубок страны. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Значимость Симоняна для футбола невозможно описать — Алаев
Сегодня, 00:35
Титов считает, что величину личности Симоняна еще предстоит всем понять
Сегодня, 00:30
Капелло рассказал, что Симонян навсегда запомнится ему другом
Сегодня, 00:18
В «Спартаке» назвали смерть Симоняна потерей для всей красно-белой семьи
Сегодня, 00:02
Умер олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян
Вчера, 23:47
ОфициальноУмер призер Олимпиады в составе сборной СССР Юрий Елисеев
21 ноября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 