Умер олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян

1763930870

вчера, 23:47

Олимпийский чемпион 1956 года по футболу в составе сборной СССР умер на 100-м году жизни. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Мирзоян.

«Никита Симонян умер. В четверг он плохо себя почувствовал, госпитализировали в больницу. И вот он ушел из жизни», — сказал Мирзоян.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР . Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР : трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС .

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. Он был старейшим из олимпийских чемпионов. 10 октября президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда.