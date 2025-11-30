Top.Mail.Ru
 
 
 
Месси выиграл 47-й трофей в карьере

сегодня, 08:53

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал 47-й трофей в карьере, став победителем Восточной конференции в плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) в составе американского «Интер Майами».

Наибольшее число титулов Месси выиграл в испанской «Барселоне» (35). Вместе с ней он 10 раз победил в чемпионате Испании, 8 — в суперкубке страны, 7 — в Кубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, 3 — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Шесть трофеев аргентинец завоевал в составе национальной команды — чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Олимпийские игры (2022). Финалиссима (2022), чемпионат мира среди игроков до 20 лет (2005).

По три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сан-Жермен» и «Интер Майами», за который выступает с лета 2023 года. В составе парижского клуба он дважды выиграл национальное первенство (2022, 2023) и один раз победил в суперкубке страны (2022). За время выступления в Америке футболист стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023) и победителем регулярного чемпионата MLS (2024).

Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии и одноклубник Месси по «Барселоне» Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» в полуфинале плей-офф MLS (5:1). За главный трофей турнира команда сыграет против «Ванкувера». Встреча пройдет 6 декабря на домашнем стадионе «Интер Майами».

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:27
Есть шанс и 48 титул получить ... удачи!
Брулин
Брулин
сегодня в 09:15
Ремейком выглядит только состав Майами: 7 аргентинцев + 2 испанца из Барсы + один уругваец и один грек) Миллеру же с составом из канадцев и американцев не так повезло 🤷
particular
particular
сегодня в 09:13
В обозримом будущем, - непреодолимые показатели и достижения...
Уникальность, - она такая...
Брулин
Брулин
сегодня в 09:13
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Ванкувером» Мюллера в финале Кубка МЛС 6 декабря
