Месси выиграл 47-й трофей в карьере

1764482021

сегодня, 08:53

Аргентинский нападающий завоевал 47-й трофей в карьере, став победителем Восточной конференции в плей-офф Главной футбольной лиги ( MLS ) в составе американского «Интер Майами».

Наибольшее число титулов Месси выиграл в испанской «Барселоне» (35). Вместе с ней он 10 раз победил в чемпионате Испании, 8 — в суперкубке страны, 7 — в Кубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, 3 — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Шесть трофеев аргентинец завоевал в составе национальной команды — чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Олимпийские игры (2022). Финалиссима (2022), чемпионат мира среди игроков до 20 лет (2005).

По три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сан-Жермен» и «Интер Майами», за который выступает с лета 2023 года. В составе парижского клуба он дважды выиграл национальное первенство (2022, 2023) и один раз победил в суперкубке страны (2022). За время выступления в Америке футболист стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023) и победителем регулярного чемпионата MLS (2024).

Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии и одноклубник Месси по «Барселоне» Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.