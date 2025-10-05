Делегация Ирана может пропустить жеребьевку ЧМ-2026 из-за указа Трампа

Госдепартамент США отказал в выдаче виз иранской футбольной делегации, что помешает ей принять участие в жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне, округ Колумбия.
Это стало следствием указа президента США Дональда Трампа, изданного ранее в этом году, который ограничил въезд гражданам 12 стран, включая Иран.
The Tehran Times сообщает, что правительство США отказало в выдаче виз президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу, тренеру Амиру Галенои и семи другим официальным лицам.
Теперь, похоже, они не попадут на жеребьёвку группового этапа, которая состоится в Кеннеди-центре в Вашингтоне 5 декабря. Иран намерен обратиться в ФИФА в попытке разрешить проблему.