Сборная Украины сыграет со шведами в квалификации на чемпионат мира

1763642548

сегодня, 15:42

Сборная Украины сыграет с командой Швеции в полуфинальном стыковом матче пути B за право выхода на чемпионат мира 2026 года. Жеребьевка проходит в Цюрихе.

По итогам группового этапа украинцы заняли второе место в группе D, команда набрала 10 очков. Первыми стали французы с 16 очками. В другом полуфинале пути B сыграют сборные Польши и Албании.

В стыковых матчах европейских команд за право выйти на чемпионат мира принимают участие сборные, занявшие вторые места на групповом этапе, и четыре победителя групп Лиги наций, которые финишировали в своих группах квалификации ниже второго места.

Стыковые матчи европейского отбора пройдут с 26 по 31 марта 2026 года.