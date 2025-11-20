Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиОтбор ЧМ-2026. Европа

Сборная Украины сыграет со шведами в квалификации на чемпионат мира

сегодня, 15:42

Сборная Украины сыграет с командой Швеции в полуфинальном стыковом матче пути B за право выхода на чемпионат мира 2026 года. Жеребьевка проходит в Цюрихе.

По итогам группового этапа украинцы заняли второе место в группе D, команда набрала 10 очков. Первыми стали французы с 16 очками. В другом полуфинале пути B сыграют сборные Польши и Албании.

В стыковых матчах европейских команд за право выйти на чемпионат мира принимают участие сборные, занявшие вторые места на групповом этапе, и четыре победителя групп Лиги наций, которые финишировали в своих группах квалификации ниже второго места.

Стыковые матчи европейского отбора пройдут с 26 по 31 марта 2026 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСША бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для жеребьевки ЧМ-2026
13 ноября
Определились пары 1/4 финала пути РПЛ Кубка России
22 октября
Делегация Ирана может пропустить жеребьевку ЧМ-2026 из-за указа Трампа
05 октября
Испытание для победителя Лиги чемпионов. Энрике столкнётся с сильнейшими грандами и тёмными лошадками
29 августаМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии3
Стали известны результаты жеребьёвки общего этапа Лиги конференций
29 августа
Состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги Европы
29 августа
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 