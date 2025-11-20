Стали известны пары стыковых матчей отбора на ЧМ-2026

1763643931

сегодня, 16:05

Определились пары стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира 2026 года в европейском отборе и в межконтинентальном плей-офф.

В полуфиналах европейского отбора пройдут следующие матчи: Италия — Северная Ирландия, Уэльс — Босния и Герцеговина (оба — путь А); Украина — Швеция, Польша — Албания (путь В); Турция — Румыния, Словакия — Косово (оба — путь С); Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия (оба — путь D). Матчи состоятся с 26 по 31 марта 2026 года. Победители путей выйдут на мировое первенство.

В финале первого пути межконтинентального плей-офф сборная Демократической Республики Конго сыграет с победителем матча между сборными Новой Каледонии и Ямайки. В финале второго пути сборная Ирака встретится с сильнейшим в противостоянии команд Боливии и Суринама. Игры пройдут в марте 2026 года, точные даты станут известны позднее. Встречи состоятся в мексиканских Монтеррее и Гвадалахаре.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка группового этапа состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.