Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Жерсон не планирует покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно

06 декабря 2025, 22:32

Полузащитник «Зенита» Жерсон не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно. Об этом 28-летний бразилец заявил журналистам.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Жерсону со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Слухи слухами. У меня действующий контракт с „Зенитом“. Я собираюсь полностью его отработать. Мне здесь хорошо, меня здесь хорошо приняли. Чувствую себя абсолютно как дома», — сказал Жерсон.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зенит  Жерсон
Источник: itar-tass.com
Лидеры «Факела» не стремятся покинуть клуб ради возможности играть в РПЛ
30 ноября
В ЦСКА подтвердили заинтересованность в трансфере российского форварда
24 ноября
В «Акроне» оценили будущее молодых талантов команды
23 ноября
Нино не намерен покидать «Зенит»
18 ноября
СлухиЦСКА заинтересован в переходе футболиста «Зенита» Гонду
18 ноября
Акинфеев признал, что ЦСКА нужно усиливаться зимой
15 ноября
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 02:38
Видимо договорились со следующим сезоном
Варвар7
Варвар7
07 декабря в 01:12
А зря в Саудовской Аравии, всё же потеплее будет...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 декабря в 00:40
Чудодейственная сила огромных бюджетных денег заставила его забыть мечту о сборной Бразилии, ЧМ и прочей чепуху.
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 22:38
Ещё поотдыхать хочет немного))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 