Жерсон не планирует покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно

1765049574

06 декабря 2025, 22:32

Полузащитник «Зенита» не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно. Об этом 28-летний бразилец заявил журналистам.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Жерсону со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Слухи слухами. У меня действующий контракт с „Зенитом“. Я собираюсь полностью его отработать. Мне здесь хорошо, меня здесь хорошо приняли. Чувствую себя абсолютно как дома», — сказал Жерсон.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.