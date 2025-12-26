Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Дюков считает, что «Ростов» не повторит путь «Химок»

вчера, 22:47

Футбольный клуб «Ростов» не повторит судьбу подмосковных «Химок». Такое мнение журналистам высказал глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Ранее Федеральная налоговая служба приостановила денежные операции по 11 счетам футбольного клуба «Ростов».

«Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения. Если отвечать на вопрос о „Ростове“, уверен, что он не повторит путь „Химок“. „Химки“ были клубом частного инвестора, за „Ростовом“ стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область — футбольный регион», — сказал Дюков.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Крылья Советов» выплатят «РТ-капитал» 555 млн рублей до конца года
Вчера, 21:38
Форму Сафонова с матча против «Фламенго» продали за €2 650
25 декабря
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 команд мира по дороговизне составов
25 декабря
Головин попал в список самых подешевевших игроков Лиги 1
19 декабря
К концу сезона трансферная стоимость Сафонова будет намного выше — агент
18 декабря
Агент Кузьмичев назвал условие для роста трансферной стоимости Сафонова
18 декабря
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:24
Насколько помню Дюков и про Химки говорил , что всёбудет нормально - мол порешаем...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:49, ред.
"Вызов принят!" - сказали в Ростове
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 