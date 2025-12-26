Дюков считает, что «Ростов» не повторит путь «Химок»

1766778431

вчера, 22:47

Футбольный клуб «Ростов» не повторит судьбу подмосковных «Химок». Такое мнение журналистам высказал глава Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее Федеральная налоговая служба приостановила денежные операции по 11 счетам футбольного клуба «Ростов».

«Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения. Если отвечать на вопрос о „Ростове“, уверен, что он не повторит путь „Химок“. „Химки“ были клубом частного инвестора, за „Ростовом“ стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область — футбольный регион», — сказал Дюков.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.