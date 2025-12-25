Форму Сафонова с матча против «Фламенго» продали за €2 650

1766684363

25 декабря 2025, 20:39

Форма российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» , подготовленная для финального матча за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», была продана на портале Match Worn Shirt за €2 650. Об этом сообщается на портале.

Отмечается, что Сафонов не использовал эту форму во время игры.