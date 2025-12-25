Форму Сафонова с матча против «Фламенго» продали за €2 650

Форма российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, подготовленная для финального матча за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», была продана на портале Match Worn Shirt за €2 650. Об этом сообщается на портале.
Отмечается, что Сафонов не использовал эту форму во время игры.
В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого «Фламенго».