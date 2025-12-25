Top.Mail.Ru
Форму Сафонова с матча против «Фламенго» продали за €2 650

25 декабря 2025, 20:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Форма российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, подготовленная для финального матча за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», была продана на портале Match Worn Shirt за €2 650. Об этом сообщается на портале.

Отмечается, что Сафонов не использовал эту форму во время игры.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого «Фламенго».

Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:38
На форме давно уже чипы есть, по которым вся информация считывается. Обмануть не получится.
Sergo81
Sergo81 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 09:35
Это я европейские цены назвал. В интернете, в лучшем случае , параллельный импорт и сильно дороже, а в худшем китайская подделка за любую цену.
Alex_67
Alex_67
вчера в 01:57
Зачем кому-то понадобилась форма, которая не была в игре? Можно купить в магазине и перепродать, как тот самый, единственный комплект Сафонова.
CCCP1922
CCCP1922 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 01:51
Благодарю за информацию... В интернете Найк и Адидас покупал чуть дороже. Макрон гораздо дешевле и хуже по качеству.
Sergo81
Sergo81 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 00:44
Себестоимость футболки 30-40 евро. Это Адидас, Найк. Клуб с продажи получает примерно 10 евро. Продаётся футболка за 100 евро. Также платят те, кто размещает рекламу на футболках. Например, Азербайджан на футболках Атлетико был. Сколько платили-не знаю.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 00:00
Это Мотя - коммерсант ! Сначала он продал форму в которой не играл . Потом он продаст форму в которой играл . Ну а потом гипс с руки которой отбивал...)))
VeniaminS
VeniaminS
25 декабря в 23:51
Ну вообще чокнулись.
CCCP1922
CCCP1922
25 декабря в 23:50
Интересно, а сколько реально стоит такая форма у производителя до нанесения фамилии игрока и сколько после?
liverpool-today
liverpool-today
25 декабря в 23:31
Ту самую то ни за что Матвей не продаст). Хотя даже эта не б. у форма хорошее вложение денег на будущее. Это же история. Потом продаст лысому в ломбард)
Bad Listener
Bad Listener
25 декабря в 22:25
Сафонов набрал хорошую форму, но потом её продали
shur
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
25 декабря в 22:12, ред.
....а Матвей то,тьфу ты, а Король то голый......!!!
sihafazatron
sihafazatron
25 декабря в 21:45
Так он еще и не этой форме был?))
lobsterdam
lobsterdam
25 декабря в 21:31
кто-то ну совсем не может без чужого нижнего белья прожить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
25 декабря в 21:07
Возможно, покупатель формы сам Шевалье))
j5edv6cau6m6
j5edv6cau6m6
25 декабря в 20:48
Мог бы сохранить для истории
