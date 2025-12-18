Top.Mail.Ru
Агент Кузьмичев назвал условие для роста трансферной стоимости Сафонова

18 декабря 2025, 11:26
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после долгого перерыва вернулся на поле и помог команде выиграть в финальном матче Межконтинентального кубка, но пока это вряд ли сильно повлияет на его трансферную стоимость. Такое мнение высказал российский функционер и агент Владимир Кузьмичев.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова составляет €15 млн. Матч между ПСЖ и бразильским «Фламенго» прошел 17 декабря в катарском Эр-Райяне и завершился победой французов в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.

«Вчерашняя игра вряд ли сильно повлияет на трансферную стоимость Сафонова. Но стоит отметить, что после долгого перерыва в игровой практике он вышел на поле именно тогда, когда это было необходимо команде, и принес трофей, — сказал Кузьмичев. — Это заслуживает внимания, поэтому сейчас на Матвея будут смотреть уже под другим углом».

«Прогнозировать динамику его трансферной стоимости сложно. Для положительного изменения нужно постоянное игровое время, особенно для вратаря. Если он своей игрой убедит главного тренера, что достоин быть первым номером в команде, тогда можно будет говорить о росте стоимости. И если Сафонов станет номером один и будет регулярно выходить на поле в ключевых матчах, его трансферная стоимость действительно вырастет», — добавил он.

Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ и первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

shur
shur
18 декабря в 18:24
....вот никуда от этих бумажек !!! ...А кто сказал,что не в них счастье...?" Лучший ответ получит приз,автограф Сафы!!!(Шучю!)
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 13:59
€15 млн, €20 млн — какая разница, когда человек вышел после простоя и в одиночку вытащил финал? Для болельщика ценность игрока измеряется не таблицами, а моментами — и Сафонов такой момент уже создал.

Понятно, что агент прав по-своему: для роста цены нужно стабильное игровое время. Но давайте будем честны — не каждый запасной вратарь ПСЖ, выходя в финале международного турнира, отбивает четыре пенальти подряд. Это не «удачный вечер», это характер, хладнокровие и уровень.
shlomo2
shlomo2
18 декабря в 12:34
Умеет агент давать официальное интервью ... интересно что он втихаря думает...
Bad Listener
Bad Listener
18 декабря в 12:28, ред.
Короче понятно что трансферная стоимость на всяких ресурсах ничего не значит, а по факту в случае перехода будет так как договорятся стороны, а не так как написано на Transfermarkt. Ну эта мысль о том что этот портал не для сделок существует, а для статистики давным давно сама собой напрашивалась.

А так Матвей я думаю убедил болельщиков и сейчас его чехлить ни в коем случае нельзя.
Capral
Capral
18 декабря в 11:55
Умный агент правильно сказал- после матчевые пенальти не влияют на стоимость игрока. И не надо делать из этого событие. Посмотрим, как в игре себя проявит или нет- это главное.
