«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 команд мира по дороговизне составов

25 декабря 2025, 12:55

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» вошли в топ-100 футбольных клубов мира по дороговизне составов. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

«Зенит» занял в рейтинге 69-е место, состав петербуржцев оценили в €179,9 млн. «Спартак» расположился на 97-й строчке с общей стоимостью игроков в €131,35 млн.

Рейтинг возглавил испанский «Реал» (€1,38 млрд). Вторым стал английский «Арсенал» (€1,29 млрд), третьим — английский «Манчестер Сити» (€1,19 млрд).

Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 17:37
Сезон 1966-67. Селтик выигрывает КЕЧ. В финале выходят 11 шотландцев против 11 итальянцев Интера. В том сезоне у Селтика был один легионер, датский вратарь, да и то не основной, сыгравший в том сезоне 1 игру.
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 15:13
А толку
Capral
Capral ответ Кьянти (раскрыть)
вчера в 11:21
Про страну я не хотел говорить, потому что это уже политика.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:23
Очень жаль...
Ресурс покинул ещё один разбирающийся в футболе пользователь - Максим "Петля"...
Предпоследний был "Сам себе Аналитик" - профи....
Кьянти
Кьянти ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:07
Мы не футбол потеряли, уважаемый, мы страну потеряли, увы. Все остальное лишь инерция)))
Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 08:27, ред.
Тогда были другие времена. Сегодня в футбол отдают детей, не что бы они достигли высоких результатов, прославляя страну, а что бы заработали много денег, обеспечив не только родителей на старости лет, но и свои будущие поколения.
То что было в СССР, возможно было только тогда и в тех условиях. Это не сделать сейчас. Повторюсь, тогда во всех чемпионатах легионеров было единицы или не было совсем. Достаточно было иметь талантливое поколение и можно было выиграть хоть КЕЧ. Советский Союз состоял не только из России. В чемпионат добавляли колорит техничные грузины, армяне, силовые киевляне и т.д. таже Украина хоть и чемпионат никакой, продолжает производить очень талантливых игроков. Забарный в ПСЖ, Судаков в Бенфике, Цыганков в Жироне.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 02:54, ред.
Ещё пару слов, Дружище. Нельзя забывать, как засуживали советские команды и сборную, что безусловно сказывалось на результатах. Что касается личностей, то, Лобан, если не ошибаюсь, в 1986 был признан лучшим тренером Европы или даже мира. А в 1988, Дасаев стал лучшим в мире. Про Яшина и обладателей ЗМ я уже не говорю. Тбилисское Динамо считалось одной из самых техничных команд Европы. Да что там говорить, никакого сравнения футбола советского, с футболом нынешним!!! Это я уже не говорю о тренерах советского периода. Когда-то, Г.Д.Качалин сказал, очень жаль, что советские клубы, так поздно включились в европейские кубки, ведь они могли пошуметь в Европе!!!

Герман, с Вашего позволения, я спать. У нас уже почти час ночи. Всегда готов, с огромным удовольствием к беседе с Вами!!!!!!! На связи. Доброй ночи!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
вчера в 02:41
Виктор - все в точку! Советский футбол не всё выиграл, но он всё доказал. Он доказал, что без легионеров, без денег, без шоу можно быть равным сильнейшим, а иногда — и страшнее их. И потому разговор не о трофеях.
Разговор о том, что уровень футбола тогда был другим — по глубине, по честности, по содержанию. Сейчас есть футбол как продукт.Тогда был футбол как идея и культура. И именно это — мы потеряли.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 02:28
Даже за В.Газзаева, один из турецких клубов предлагал астрономическую сумму u готов был вывезти в Турцию всю семью. Но Газзаев не бросил страну, о чем в последствии не жалел. За Блохина, Реал в 1981 предлагал заоблачные деньги, а Крамер, после СК мечтал видеть Блоху в Баварии. Что касается того, что ни одна советская команда не выиграла КЧ или КУ, то можно вспомнить игры киевлян в КЧ, где по составу, динамовцы не уступали сильнейшим европейским клубам. Да, справедливости ради стоит отметить, что КК был пожалуй слабейшим из трех европейских кубков, но его тоже, надо было еще выиграть. Уровень футбола был другой, другой была его идейность, именно то, чего нет сейчас...
y-ago
y-ago ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 02:18
На счет КЕЧ - все верно, Да - кубок УЕФА тоже. Знаете, я могу дать ответ на каждую Вашу "претензию", но думаю тогда я буду очень многословен. И все же! Да. Советский футбол не был самым сильным, но: он был одним из самых сложных для соперников; он был идейным, системным, уважаемым; он проигрывал не потому, что был слаб, а потому, что упирался в предел модели.
А нынешний футбол? У него нет даже предела, потому что нет модели вообще.
Тогда — потолок был высок. Сейчас — даже пола толком нет. И вот это и есть ответ тем, кто кричит: «Да что вы идеализируете СССР!» Речь не о медалях.
Речь о смысле и качестве футбольной среды, которой сегодня просто не существует. Теперь о личностях: Яшин — до сих пор эталон вратаря. Блохин — «Золотой мяч» не по блату, а по игре. Беланов Черенков, Дасаев, Демьяненко, Заваров, Протасов — это были игроки, которых знали и уважали в Европе, без пиара и инстаграмов. Советский футбол не был шоу — он был испытанием. И именно поэтому он оставил след. Его помнят, изучают и цитируют. Он проиграл эпохе денег, но выиграл историю. И самое важное: тот футбол воспитывал — игроков, тренеров, болельщиков. Он требовал думать, терпеть, работать. Сегодняшний — продаёт эмоции. Вот почему, когда говорят «футбол мы потеряли», — это не ностальгия. Это констатация утраты целой футбольной цивилизации.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 02:06
Приветствую, Герман!!!
Подписываюсь под каждой запятой и подтверждаю!!!!!!! Но особенно, понравилась мне Ваша фраза: ..."мы не просто потеряли футбол, мы потеряли понимание, каким он должен быть." Гениально, Дружище, Гениально!!!!!!!
Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 01:07
При этом ни одна советская команда не смогла взять КЕЧ. А те же ЦЗ и Стяуа его взяли. Ни одна совесткая команда не взяла второй по значимости турнир КУ, который по составу, возможно, был круче главного европейского турнира, ведь там играли команды занявшие вторые и третьи места в своих чемпионатах.
Почему все не осознают, что тогда в принципе мало было чемпионатов с легионерами. Да был Реал, который во все времена готов был скупать лучших. Ди Стефано, Пушкаш, Копа, Диди. Яшину предлагали любую сумму в чек вписать. Но всё-таки тогда были более равные условия.
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 00:48
Увидимся....!
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:44, ред.
Поддерживаю Вас, Виктор, абсолютно! Советский футбол 70–80-х действительно был элитой Европы, и это признавали не мы сами, а соперники. Киевское «Динамо» Лобановского — два Кубка кубков, Суперкубок УЕФА, постоянный страх для грандов. «Спартак», «Динамо» Тбилиси, ЦСКА, «Зенит» конца 80-х — команды системные, обученные, физически и тактически на уровне лучших. И всё это — без нефтяных бюджетов, без раздутых зарплат и без легионерского конвейера. Советские клубы выходили против «Баварии», «Барселоны», «Ювентуса» не с мыслью «как бы не влететь», а с пониманием: их можно и нужно обыгрывать. Сегодня — страх, комплекс, оправдания ещё до первого свистка. И самое горькое — мы не просто потеряли футбол, мы потеряли понимание, каким он должен быть. Раньше вопрос был: как играть лучше?
Сейчас: как объяснить, почему снова не получилось?
ABir
ABir
25 декабря в 23:08
Сотня в мире - это круто.
Муравьед
Муравьед
25 декабря в 22:43, ред.
У Зенита и Спартака дорогие составы, а прошлый сезон без трофеев)))
Краснодар и ЦСКА выиграли все трофеи!
qny2cefqz87v
qny2cefqz87v
25 декабря в 20:38
В список вошли, а толку никакого, кроме решения внутренних дел
particular
particular
25 декабря в 20:08
Горизонты роста отечественного футбола, - разумеется, в плане денег, - обозначены... Ротору и Енисею есть к чему стремиться...
lotsman
lotsman
25 декабря в 19:37
Самая неприглядная, лично для меня, тема, сравнивание кошельков.)
Vilar
Vilar ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 декабря в 17:48
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    25 декабря в 16:30
    Макс!
    А ты куда собрался и что это за минорный тон??? Не было между нами никаких разногласий, был рабочий спор, ничего страшного, выпустили пар и забыли. Мне не нравится твоё настроение. Ты это прекрати- не по предновогоднему это как-то. У всех свои проблемы, неприятности, жизнь- это борьба, я тоже борюсь.
    Дружище, буду рад тебя видеть в новом году!!! И что значит надо идти дальше? Ты на повышение? Ну тогда поздравляю!!!
    Короч, Макс, ничего не хочу слышать и никуда ты не уходишь!!! Но пользуясь случаем, если до Нового года не увидuмся, разреши поздравить тебя с наступающим Новым Годом, и пожелать тебе, чтобы наступающий год был для тебя лучше предыдущих!!! Здоровье береги- это главное!!!!!!! И не впадай в депрессняк- это Библейский грех.
    Вобщем, до встречи, и увидuмся, как всегда на баррикадах, а потом, очень может быть и в Германии- за чаркой доброго шнапса...)))
    Не унывай!!!!!!! Я не говорю прощай, но только- до свидания!!!!!!!)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    25 декабря в 16:08, ред.
    Самый последний двоечник в школе знает, что скрывает этот флёр.
    Читаешь вот такое, с горькой ухмылкой на лице, и ждёшь..., когда ж вы наконец будете в числе лучших на футбольном поле, а не на эфемерных денежных рынках ?? А ? Когда ?
    Всё какое то у нас полуфутбольное, полумерное. Не за что даже зацепиться..., зацепиться за чёто стоящее, ценное.
    Невольно вспоминаешь слова Гармаша из фильма " А поутру они проснулись", - Эх, Только бы дожить до светлых дней ! )))

    P.S. Пользуясь случаем, решил попрощаться со всеми вами, юзерами СОККЕР. За 4-ре года было всего много: бесед, споров, прекрасных знакомств, диспутов, выясняловок и т.д. Жаль вас покидать, но нужно идти дальше.

    Всех кого обидел, с кем был порой груб и не сдержан, всем вам, мужики, мои извинения. Не судите строго, - нет людей без недостатков, и у Петли в том числе.

    Перед тобой, Вить, извинения особые. Коряво у нас с тобой получилось в эндшпиле последней нашей шашечной партии.) Не стоило мне так далеко заходить..., тем более зная о твоих делах... Буду в Германии, непременно разыщу тебя. Удачи тебе и Победы Англии на ЧМ 2026.

    Персональный респект за прекрасный досуг Шуне (Олегу), Рокеру (Shur), Клоуну 25 %, Лобстердаму, Дросмо и всем тем, с кем общался и рубился не покладая пальцев все эти годы.)))

    Прощайте. Всем удачи и здоровья в НГ !
    Брулин
    Брулин
    25 декабря в 15:59
    Войти в топ-100 по стоимости, но при этом не уметь выйти из группы Лиги Европы – это талант.
    Зенит» (179 млн) vs «Реал» (1,38 млрд) – как сравнивать «Мерседес» и велосипед с золотыми спицами.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
    25 декабря в 15:11
    Деньги есть в нашем бюджете, чтобы удовлетворять амбиции чиновников, распоряжающихся этими деньгами. Если клуб не имеет такого государственного мецената с деньгами, то он либо в ФНЛ, либо внизу в таблице. Деньги именно в футболе могут быть только тогда, когда профессиональные клубы зарабатывают, а не когда получают из бюджета, или иной кормушки.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    25 декабря в 14:57, ред.
    Как будто, миллион предлагала, но это из песни В.Высоцкого.))) А как на самом деле было- никто не скажет.
    sv_1969
    sv_1969 ответ альсато (раскрыть)
    25 декабря в 14:43
    Приветствую! Поделитесь инфой!
    Rupertt
    Rupertt
    25 декабря в 14:35
    Да, «Зенит» на 69-м месте, «Спартак» в сотне — это показывает, что деньги и ресурсы в российском футболе есть. Особенно у «Зенита», тут вообще без сюрпризов: стабильные трансферы, легионеры хорошего уровня, постоянная поддержка. По стоимости состава они, по сути, давно оторвались от всех в РПЛ. Но вот вопрос — а что дальше? Стоимость состава сама по себе ничего не решает. Можно быть дорогим, но играть серо и без идеи.
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    25 декабря в 14:31
    Привет, Альтаир!!!
    А я, даже не знаю этой истории. Знаю, что после Баварии, Крамер мечтал заполучить Блохина, а в 1981, Реал хотел его купить за заоблачную цену. Но вот точных цен не знаю.

    Альтаир, и тебя с наступающим Новым Годом!!! Здоровья тебе, Дорогой- самое главное, остальное приложится!!!!!!!)))
    альсато
    альсато ответ Capral (раскрыть)
    25 декабря в 14:26
    Витя, с наступающим!...я вот..к примеру, помню сколько за Бышовца -Фиорентина давала))))
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    25 декабря в 14:21
    Он, точно был бы нарасхват, но только не в футболе, а в фильмах для взрослых, да и то- не в самых топовых.)))
