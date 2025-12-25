«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 команд мира по дороговизне составов

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» вошли в топ-100 футбольных клубов мира по дороговизне составов. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
«Зенит» занял в рейтинге 69-е место, состав петербуржцев оценили в €179,9 млн. «Спартак» расположился на 97-й строчке с общей стоимостью игроков в €131,35 млн.
Рейтинг возглавил испанский «Реал» (€1,38 млрд). Вторым стал английский «Арсенал» (€1,29 млрд), третьим — английский «Манчестер Сити» (€1,19 млрд).
Зенит» (179 млн) vs «Реал» (1,38 млрд) – как сравнивать «Мерседес» и велосипед с золотыми спицами.
Зенит» (179 млн) vs «Реал» (1,38 млрд) – как сравнивать «Мерседес» и велосипед с золотыми спицами.