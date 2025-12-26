Top.Mail.Ru
«Крылья Советов» выплатят «РТ-капитал» 555 млн рублей до конца года

вчера, 21:38

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатит дочерней компании Ростеха «РТ-капитал» 555 млн рублей до конца 2025 года. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

"На данный момент мы дополнительно заплатили в счет долга 67 млн. Далее планируем довести до 100. Бюджетные средства для погашения долга использоваться не будут. 555 млн рублей погасим в счет долга до конца года. Мы не обращаемся за кредитом в банк «Солидарность», — сказал Яковлев.

Он также подчеркнул, что клуб не имеет задолженностей перед игроками, сотрудниками и персоналом. «Мы выплатили все отпускные. Мы все обязательства выполнили», — отметил Яковлев.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

сегодня в 03:19
похоже,денежный родник нашли !
вчера в 23:29
Ну тоже неплохо для болельщиков клуба . Но все же интЭрЭсный разбег в плане... Вылетевшие из РПЛ "КС" укомплектовались по сути "ФК "чертаново" во главе с Осинькиным, скажем так, триумфально вернулись в РПЛ и выдали в нем очень даже неплохой сезон. Далее засветившихся игроков начали продавать Постараюсь не засорять эфир, но ежели вкратце.. Приходит новый губер, в чем-то обвиняет агента Андреева, Андреев по принципу "контора умерла..." хотя до этого с того количества продаж игроков у меня вопрос, что клубу перепадало с этих продаж? Там продали на сумму далеко за лярд долга, хоть какую-то часть долга могли компенсировать? Вопрос риторический. В итоге ни Андреева, ни даже хоть какого-то зиц-председателя Фунта, только грубо лярд долга. Ну хоть "ясно-солнышко новый губернатор все погасит без привлечения бюджетных средств. А дальше условно как в сказке "и на ступили для клуба из Самары времена дивные, никакие Андреевы более не покусятся, вот долги погасим и все прозрачно и чисто станет... И я там был, Мед пиво пил. По усам текло...." Как обычно с моей колокольни.
вчера в 22:30
Финансовая яма, вряд ли, будет способствовать турнирному взлёту...
вчера в 22:11
Круто попали на бабки....
