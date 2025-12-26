«Крылья Советов» выплатят «РТ-капитал» 555 млн рублей до конца года

1766774297

вчера, 21:38

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатит дочерней компании Ростеха «РТ-капитал» 555 млн рублей до конца 2025 года. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

"На данный момент мы дополнительно заплатили в счет долга 67 млн. Далее планируем довести до 100. Бюджетные средства для погашения долга использоваться не будут. 555 млн рублей погасим в счет долга до конца года. Мы не обращаемся за кредитом в банк «Солидарность», — сказал Яковлев.

Он также подчеркнул, что клуб не имеет задолженностей перед игроками, сотрудниками и персоналом. «Мы выплатили все отпускные. Мы все обязательства выполнили», — отметил Яковлев.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.