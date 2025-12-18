К концу сезона трансферная стоимость Сафонова будет намного выше — агент

1766051178

18 декабря 2025, 12:46

Трансферная стоимость российского вратаря французского ПСЖ будет намного выше к концу сезона. Такое мнение высказал португальский агент Паулу Барбоза.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти финального матча Межконтинентального кубка одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ).

«Вчерашний матч был потрясающим, и, конечно, Сафонов сыграл определяющую роль на поле. Он показал, что является одним из лучших вратарей. Конечно, этот матч станет большим толчком для продолжения карьеры на высоком уровне», — сказал Барбоза.

«Все впереди, но уже сейчас ясно, что у него большой удельный вес в команде. Все идет к тому, что он будет играть дальше, и к концу сезона, я думаю, он будет стоить намного дороже. Сейчас надо поздравить Матвея с великолепной игрой», — добавил собеседник агентства.

На данный момент, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова составляет €15 млн.