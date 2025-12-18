Top.Mail.Ru
К концу сезона трансферная стоимость Сафонова будет намного выше — агент

18 декабря 2025, 12:46

Трансферная стоимость российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова будет намного выше к концу сезона. Такое мнение высказал португальский агент Паулу Барбоза.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти финального матча Межконтинентального кубка одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

«Вчерашний матч был потрясающим, и, конечно, Сафонов сыграл определяющую роль на поле. Он показал, что является одним из лучших вратарей. Конечно, этот матч станет большим толчком для продолжения карьеры на высоком уровне», — сказал Барбоза.

«Все впереди, но уже сейчас ясно, что у него большой удельный вес в команде. Все идет к тому, что он будет играть дальше, и к концу сезона, я думаю, он будет стоить намного дороже. Сейчас надо поздравить Матвея с великолепной игрой», — добавил собеседник агентства.

На данный момент, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова составляет €15 млн.

Rupertt
Rupertt
18 декабря в 13:56
После такого матча цена Сафонова просто обязана пойти вверх. Четыре отражённых пенальти в финале турнира под эгидой ФИФА — это не просто хайп на один вечер, это момент, который меняет статус игрока. Такие игры навсегда остаются в памяти скаутов, тренеров и руководителей клубов.

Самое важное — Матвей показал, что он не просто «российский вратарь в ПСЖ», а реально конкурентоспособный голкипер мирового уровня. Когда ты выходишь против бразильского клуба, где пенальти бьют технично и уверенно, и забираешь серию практически в одиночку — это показатель характера, хладнокровия и огромной работы.
Kostya-515
Kostya-515
18 декабря в 13:39
Я так понимаю, что в ближайшее время других новостей, кроме как Сафонова, мы не увидим больше.
Памятник на красной площади устанавливать еще не планируют?)
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
18 декабря в 13:16
Агент бабки заработает)
adekvat
adekvat
18 декабря в 13:10
Стоимость может и поднимится, а толку от этого?
