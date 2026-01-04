Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Эспаньол» потерпел поражение от «Барселоны»

сегодня, 01:00
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Эспаньол» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Ольмо (86'), Левандовски (90').

По итогам встречи «Эспаньол» имеет 33 очка, у гостей — 49 очков.

В следующем матче «Эспаньол» сыграет 11 января, соперником будет «Леванте». «Барселона» проведет следующий матч 18 января, (соперник — «Реал Сосьедад»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Аталанта» выиграла у «Ромы»
Сегодня, 00:50
«Арсенал» в результативном поединке победил «Борнмут»
Вчера, 22:30
«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в чемпионате Италии
Вчера, 22:00
«Монако» уступил «Лиону» в матче Лиги 1, Головин сыграл 77 минут
Вчера, 21:04
«Астон Вилла» одержала победу над «Ноттингем Форест» в игре АПЛ
Вчера, 17:45
«Милан» на выезде победил «Кальяри» в матче чемпионата Италии
Вчера, 00:45
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Меня удивляет, что Бавария так легко расстается с ним.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:13
Про Горецку читал. Сейчас только остаётся набирать свободных агентов.
Флик может попробовать что-то новое, он и не скажет что был не прав, просто придётся играть по-другому.
С высокой линией глупо выглядит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:02
Барса одержала 4 сухие победы подряд))
давно такого не было
particular
particular
сегодня в 09:13, ред.
Драматичная концовка, - для одних разочарование, для других удовлетворение...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:58
Это показатель силы- суметь дожать соперника в трудном матче...
Вещий
Вещий
сегодня в 08:35
Ну, скрипя зубами, но всё же можно сказать, что Барса победила по делу. Да, если брать концовку - всё заслуженно. И всё просто: создали - забили.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:32
Чего так долго тянули? Надо хоть голы посмотреть...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 08:28
А ведь Барселоне, судя по всему, повезло.
2j978spv997w
2j978spv997w
сегодня в 08:26
Приличный отрывчик Барса себе смастырила
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:14
Чуть-чуть не хватило Эспаньолу...
STVA 1
STVA 1 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 08:02
Ну это говорит о том, что у вас пока ещё хуже, чем у Барсы. Надо подтягиваться
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:34
Более классная Барса, в концовке всё таки "расскатала " не плохо играющего весь матч соперника....
mj3p2gmj44e6
mj3p2gmj44e6
сегодня в 07:15
Нервы фавориту все же серьезно помотали.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 06:39
Жоан Гарсия просто стена!
4-й подряд сухарь тому подтверждение.
На этом все, игра сырая, победа на классе.
6j3rqjhcq8qc
6j3rqjhcq8qc
сегодня в 06:25
Чуть-чуть не дотерпели хозяева
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:31
Судя по коментам хозяева дали бой Барсе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:15
Барселона всё-таки сумела дожать в концовке матча...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 03:51
Барсу с первой Победой в Новом Году !!!
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:50
Флик хочет подписать Горецку. Болельщики Баварии часто называют его футбольным дворником. Если Флик, наконец-то поймет свою неправоту и поставит немца последним защитником, он только выиграет от этого. Если же нет, то наступит момент, когда и атака не поможет. Сегодня просто повезло, потому что два таких убойных момента, команда классная обязательно использует.
Насчет Ямаля и пространства. Понаблюдаем, возможно, Вы и правы...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 02:37
Матчи Барселоны не всегда смотрю,в последнее время даже редко, но что бросается в глаза, читая комменты после матчей: все плохо, играют так себе, оборона - отвратительно

А, тем временем, победы победы победы, с солидным отрывом на первом месте :))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:15
Ошибки почти те же самые, ничего нового. Барселона за счёт атаки матчи вытаскивает.
Ямаль на скорости сильно угол режет, и не первый раз так делает, хотя пространство есть и может еще дальше продвинуться чтоб игрок остался за спиной.
Нет, пространство ему необходимо чтоб разбегаться, а когда его нет он начинает на месте ногами раскидывать.
И что меня бесит в нем, он уходит с мячом в угол, загоняет себя. Педри тоже лишних движений много делает перед тем как пас отдать подбирая ногу.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:55
Да, чистое чудо. Провал центра — системный: ни подстраховки, ни фола, выход 2 в 1, где обычно забивают. Не забили — потому что повезло, а не потому что «Барса» контролировала ситуацию. Такое не оправдывается результатом — это тревожный симптом.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:54
Герман, а как тебе провал в центре поля, после чего, два игрока Эспаньола, чисто вышли на одного игрока Барселоны, как в хоккее, и чудом не забили...........................................
y-ago
y-ago
сегодня в 01:49
Да, замены сработали. но...Это не означает "тренерская победа"! Ключевой момент матча — не замены. Разве что, Флик угадал с таймингом замен. Однако! Реальный перелом произошёл раньше голов - сейвы Гарсии, психологический надлом «Эспаньола», уверенность «Барсы», что «прокатит». Без этих спасений замены могли вообще не получить шанса «выстрелить».
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:38, ред.
Ну хорошо- замены сработали. А в центре поля провалы, а ошибки в ЦЗ? Насчет Ямаля, так ему и не нужно пространство, он игрок позиционный, он должен видеть поле, плюс- конечно филигранная техника. Сегодня был момент, когда Ямаль пытался на скорости уйти от соперника и ничего у него не получилось, не убежал, мяч отобрали. Другое дело, что стали играть против него жестче и плотней, возможно. Оно и понятно, он же не Хвичка, на которого никто внимания не обращает...
y-ago
y-ago
сегодня в 01:36
Задам себе вопрос и сам на него же отвечу :)) Повезло ли «Барселоне»? — Да, немного повезло. Причём повезло в правильный для большого клуба момент: вытащил вратарь, соперник не реализовал,класс сработал в концовке.
Еще один вопрос - не повезло ли «Эспаньолу»? — Тоже да. И, пожалуй, даже в большей степени: по игре они заслуживали очки, они не были хуже,
их подвёл, на мой взгляд, даже не уровень, а отсутствие хладнокровия + выдающаяся игра Гарсии. «Барселона» выиграла не потому, что была сильнее как команда, а потому что у неё оказалось больше индивидуального ресурса в решающие минуты. Это победа на классе, но тонкая, шаткая, и не дающая ответа на системные вопросы. И, повторюсь,безусловно это не тренерская победа. Замены не перестроили игру, Прессинга как не было, так и нет — лишь его имитация. Решили индивидуальности, причём не в атаке, а в воротах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:31
Жоан Гарсия герой матча!
да, Лапорта и Деку здесь здорово все сделали, вратарская позиция под замком на долгие долгие годы, это лучший перфоманс вратаря Барсы, что я видел.
съел всю атаку Эспаньола.
думаю, теперь тер Штеген понял почему ему лучше уйти.
а в защите у Барсы проходной двор, Флик, нажми на боссов клуба
чтоб защитника подписали, впереди каждый матч как финал.
с такой защитой в ЛЧ мало что получится.
п.с.
приятно было увидеть слезы болельщиков эспаньола после 2 гола.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:31
Ну так ведь тренерские замены и сработали))
А вратарь и должен выручать, хорошо выполнил свою работу!
Ямаля уже начали опекать , ему не дают того простора, что он получал в прошлом сезоне. К его игре привыкли. Ему нужно не передерживать мяч, без лишних финтов и позерства играть. Сейчас футбол этого не требует, только результат.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:26
Победа на классе называется, когда у тебя есть такие исполнители как Ольмо!
Не бывает лёгких побед, вот эта одна из них.
Замены четко сработали, кроме Педри. Много ошибок и много возмущений. На свежих силах не добегал, проигрывал мяч. Ямал свойственно ему обострял, Рафа пропал, кажется мыслями в Аравии.

Вратарю Гарсии особый респект за классную игру, много выручил сегодня. Заслуженно MVP.

А вот средние пальцы болельщиков хозяев поля, которые они так охотно показывали в начале второго тайма сыграли против них.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:24
Мозги и обращение с мячом - главное в футболе. Особенно, когда нет денег на игроков. Флика понять можно. Он везде рискует и бережёт игроков. Другого выхода нет. Но так куются чемпионства.. ☝️
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 