«Эспаньол» потерпел поражение от «Барселоны»

В матче испанской Примеры встречались «Эспаньол» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Ольмо (86'), Левандовски (90').
По итогам встречи «Эспаньол» имеет 33 очка, у гостей — 49 очков.
В следующем матче «Эспаньол» сыграет 11 января, соперником будет «Леванте». «Барселона» проведет следующий матч 18 января, (соперник — «Реал Сосьедад»).
Флик может попробовать что-то новое, он и не скажет что был не прав, просто придётся играть по-другому.
С высокой линией глупо выглядит.
давно такого не было
4-й подряд сухарь тому подтверждение.
На этом все, игра сырая, победа на классе.
Насчет Ямаля и пространства. Понаблюдаем, возможно, Вы и правы...
А, тем временем, победы победы победы, с солидным отрывом на первом месте :))
Ямаль на скорости сильно угол режет, и не первый раз так делает, хотя пространство есть и может еще дальше продвинуться чтоб игрок остался за спиной.
Нет, пространство ему необходимо чтоб разбегаться, а когда его нет он начинает на месте ногами раскидывать.
И что меня бесит в нем, он уходит с мячом в угол, загоняет себя. Педри тоже лишних движений много делает перед тем как пас отдать подбирая ногу.
Еще один вопрос - не повезло ли «Эспаньолу»? — Тоже да. И, пожалуй, даже в большей степени: по игре они заслуживали очки, они не были хуже,
их подвёл, на мой взгляд, даже не уровень, а отсутствие хладнокровия + выдающаяся игра Гарсии. «Барселона» выиграла не потому, что была сильнее как команда, а потому что у неё оказалось больше индивидуального ресурса в решающие минуты. Это победа на классе, но тонкая, шаткая, и не дающая ответа на системные вопросы. И, повторюсь,безусловно это не тренерская победа. Замены не перестроили игру, Прессинга как не было, так и нет — лишь его имитация. Решили индивидуальности, причём не в атаке, а в воротах.
да, Лапорта и Деку здесь здорово все сделали, вратарская позиция под замком на долгие долгие годы, это лучший перфоманс вратаря Барсы, что я видел.
съел всю атаку Эспаньола.
думаю, теперь тер Штеген понял почему ему лучше уйти.
а в защите у Барсы проходной двор, Флик, нажми на боссов клуба
чтоб защитника подписали, впереди каждый матч как финал.
с такой защитой в ЛЧ мало что получится.
п.с.
приятно было увидеть слезы болельщиков эспаньола после 2 гола.
А вратарь и должен выручать, хорошо выполнил свою работу!
Ямаля уже начали опекать , ему не дают того простора, что он получал в прошлом сезоне. К его игре привыкли. Ему нужно не передерживать мяч, без лишних финтов и позерства играть. Сейчас футбол этого не требует, только результат.
Не бывает лёгких побед, вот эта одна из них.
Замены четко сработали, кроме Педри. Много ошибок и много возмущений. На свежих силах не добегал, проигрывал мяч. Ямал свойственно ему обострял, Рафа пропал, кажется мыслями в Аравии.
Вратарю Гарсии особый респект за классную игру, много выручил сегодня. Заслуженно MVP.
А вот средние пальцы болельщиков хозяев поля, которые они так охотно показывали в начале второго тайма сыграли против них.
