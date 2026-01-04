«Лидс» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился Ааронсон (62'). За гостей забил Кунья (65').
По итогам встречи «Лидс» имеет 22 очка, у гостей — 31 очко.
В следующем матче «Лидс» сыграет 7 января, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 7 января (соперник — «Бернли»).
Учитывая ограниченность состава МЮ и габариты большинства футболистов Лидса, то думал, что Лидс чисто за счёт физики 3 очка возьмёт. И было видно, как в концовке многие игроки МЮ (Шешко, Доргу, Хэвен, Каземиро) уже банально "наелись" и ходили пешком, а менять их было не на кого.
А самое страшное - что из-за ограничений ФФП МЮ зимой особо ничего и сделать-то не сможет. Конечно можно попробовать купить кого-нибудь как временное решение, но тогда появляется риск, что летом не хватит денег на конкретные цели на трансферном рынке.
В общем и целом, как минимум до конца Кубка Африки страдаем...
Инсайдеры сегодня во всю пишут, что Уилкокс требует перехода на схему в 4 защитника... Но разве не само руководство, в том числе и Уилкокс, выбрали именно Аморима, зная по какой схеме он играет?
Идея Аморима, как раз, проста до безобразия, и работала она даже со Спортингом. Быть может, она бы работала бы и с МЮ, если бы у Аморима был бы нужный набор исполнителей.
Когда Аморим приходил - ему обещали перестройку и золотые горы. В итоге с момента прихода Рубена клуб отпустил 11 (!!!) игроков, а взамен приобрел 6 (!!!). Из них - два подростка (Доргу и Хэвен), ОДИН профильный латераль на оба фланга (все тот же Доргу), Шешко вместо обещанного Дьокереша (хотя не думаю, что тут была бы сильная разница) и НОЛЬ полузащитников.
Я, безусловно, понимаю нежелание руководства тратить деньги на кого попало, даже частично согласен с этой философией. Но глубину состава обеспечивать тоже нужно, чтобы не было ситуации, как сегодня, что на матч в принципе доступны ВСЕГО 12 игроков без особой возможности ротации. Про Кубок Африки было известно задолго до начала сезона, да и про то, что в АПЛ много травм - тоже.
Поэтому можно винить тренера сколько угодно, но если у тренера нету игроков для воплощения идей - результата не будет. Примеры - Моуриньо и КОнте в Тоттэнхеме и даже Гвардиола с прошлогодним Сити
