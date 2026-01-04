Top.Mail.Ru
«Лидс» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

вчера, 17:25
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Ааронсон (62'). За гостей забил Кунья (65').

По итогам встречи «Лидс» имеет 22 очка, у гостей — 31 очко.

В следующем матче «Лидс» сыграет 7 января, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 7 января (соперник — «Бернли»).

feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 23:20
Надо уволить Аморима и пригласит ЖОЗЕ МОУРИНИЮ НАЗАД И ВСЁ МОУРИНИЮ ВЫГРИЛ ВСЁ С МЮ ОН ВЫГРИЛ ЛИГА ЕВРОПУ И КУБОК ЛИГИ ЗА ДВА ГОДА А ЭТО 77 АМОРИМ НЕЧЕГО ТОЛЬКО СЛОВА 77 СУКА ТЕБЕ НАДО УВОЛИТ АМОРИМ ТЫ 77
Шуня771
Шуня771 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:41
А тебя, взаимно, с Новым годом!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:38
Учитывая сегодняшние инсайды изнутри клуба есть ощущение, что Зиркзе готовят к трансферу в Рому, и руководство не хотело, чтобы он получил травму. Но учитывая все те же сегодняшние инсайды, что покупать зимой никого не планируют, то у Аморима особо и не было выбора, как не выпустить его
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Да проблема в том, что к Амориму вопросов как раз-таки минимум. Особенно после сегодняшних новостей.

Инсайдеры сегодня во всю пишут, что Уилкокс требует перехода на схему в 4 защитника... Но разве не само руководство, в том числе и Уилкокс, выбрали именно Аморима, зная по какой схеме он играет?

Идея Аморима, как раз, проста до безобразия, и работала она даже со Спортингом. Быть может, она бы работала бы и с МЮ, если бы у Аморима был бы нужный набор исполнителей.

Когда Аморим приходил - ему обещали перестройку и золотые горы. В итоге с момента прихода Рубена клуб отпустил 11 (!!!) игроков, а взамен приобрел 6 (!!!). Из них - два подростка (Доргу и Хэвен), ОДИН профильный латераль на оба фланга (все тот же Доргу), Шешко вместо обещанного Дьокереша (хотя не думаю, что тут была бы сильная разница) и НОЛЬ полузащитников.

Я, безусловно, понимаю нежелание руководства тратить деньги на кого попало, даже частично согласен с этой философией. Но глубину состава обеспечивать тоже нужно, чтобы не было ситуации, как сегодня, что на матч в принципе доступны ВСЕГО 12 игроков без особой возможности ротации. Про Кубок Африки было известно задолго до начала сезона, да и про то, что в АПЛ много травм - тоже.

Поэтому можно винить тренера сколько угодно, но если у тренера нету игроков для воплощения идей - результата не будет. Примеры - Моуриньо и КОнте в Тоттэнхеме и даже Гвардиола с прошлогодним Сити
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:49
Уже в общем-то равные соперники.
lazzioll
lazzioll
вчера в 20:27
Лидс редбулл что ли купил?? только обратил внимание на форму, давно не смотрел их матчи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:14
МЮ заслужил ничью.
Лидс недавно из Челси пар выпустил, команда крепкая резвая.
молодцы.
particular
particular
вчера в 19:44
Когда нет огонька, куража и игры, - только и остаётся, - затупить невзрачную ничейку...
shlomo
shlomo
вчера в 19:31
Ман Ю делится очками с аутсайдерами.... Добряки какие.... не проиграли – уже повод для радости....
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:17
Тренер в МЮ только числится — похоже, игроки сами по себе. Аморим болтает о философии. А Лидс молодец!!! Старается.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:45
Играя в Робин Гуда до вершины не добраться
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:43
Было предчувствие что Лидс не проиграет
e6qsppfqqxc4
e6qsppfqqxc4
вчера в 18:39
Тут изначально ничейка виделась
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:18
Всех Соккерчан с Новым Годом!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:17, ред.
МЮ Сэра Алекса Фергюсона боялись, особенно на последних минутах, ныне это просто миф из прошлого, вернулись туда, где должны быть, по игре и по составу, не 100миллионникики выигрывают трофеи деньги не играют в футбол, ПСЖ это показал команда , атака приносит очки, защита титулы
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 18:13
Должен, но есть одно НО атака не забивает , воротчик пропускает, защита хромает, а креативщики, либо сломаны, либо на кубке Африки
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:10, ред.
Зиркзее -Зверюга, вышел и обострил Игру. Почему его не выпустить в старте ?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:10, ред.
МЮ должен был обыгрывать такой Лидс. Лидс измотан, так как у него тяжелый календарь был (и будет.)
shur
shur ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 18:04
...самое страшное уже произошло, то бишь окончательный развал,
Клуба способного выдержать любую конкуренцию! А эти Пешки,тьфу ты Шешки никак не повлияют на изменения в команде! Живём который год воспоминаниями и победами волшебника Ферги...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:00
Нормальное развитие событий, особенно для Лидса...
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 17:45
Как ни странно, вполне удовлетворен таким результатом.

Учитывая ограниченность состава МЮ и габариты большинства футболистов Лидса, то думал, что Лидс чисто за счёт физики 3 очка возьмёт. И было видно, как в концовке многие игроки МЮ (Шешко, Доргу, Хэвен, Каземиро) уже банально "наелись" и ходили пешком, а менять их было не на кого.

А самое страшное - что из-за ограничений ФФП МЮ зимой особо ничего и сделать-то не сможет. Конечно можно попробовать купить кого-нибудь как временное решение, но тогда появляется риск, что летом не хватит денег на конкретные цели на трансферном рынке.

В общем и целом, как минимум до конца Кубка Африки страдаем...
