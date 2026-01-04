Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом»

вчера, 20:15
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Уилсон (17'), Рид (90+7'). За гостей забивали Вирц (57'), Гакпо (90+4').

По итогам встречи «Фулхэм» имеет 28 очков, у гостей — 34 очка.

В следующем матче «Фулхэм» сыграет 7 января, соперником будет «Челси». «Ливерпуль» проведет следующий матч 8 января (соперник — «Арсенал»).

Alex_67
Alex_67
вчера в 23:42
А ведь многие игроки Ливерпуля обладают серьёзными титулами... Как понимать то, что происходит?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:37
Фулхэму очки тоже нужны... Вот он за них и борется. Ливерпуль? Он где-то далеко...
shur
shur ответ 5e6frvjcmf8q (раскрыть)
вчера в 23:34
...а Я за то и люблю АПЛ ,за середнячков,за этих неугомонный,упёртых середничков! Все 90-сто минут борьба
как за золото! Футбол движением хорош!!!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:18
Красницкий!!!
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:18
Я думал сетку порвет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:16
Гакпо и Слот рано радовались.
вот рыжий под номером 6 пулю засадил гостям, а такие не берутся никем.
это Пушкаш.
п.с.
Аль Хиляль Эр Рияд на чистом первом месте.
Опять. (с) Nenash
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:09
Сумасшедший второй тайм, а точнее даже его концовку выдали команды. Сначала Ливер вроде бы вырвал волевую победу в компенсированное время, но вдруг сработала неожиданно замена Силвы и Рид стал героем матча, забив гол-красавец.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:58
Рид пушка страшная залетел так залетел
particular
particular
вчера в 20:56
В концовке обменялись мячами, в итоге поделили очки...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:53
Хозяева молодцы конечно. А концовка огненная
labasy
labasy
вчера в 20:43
С такой игрой Арсеналом ничего не светит
Nenash
Nenash
вчера в 20:38
Опять..
Capral
Capral
вчера в 20:38
Было бы верхом несправедливости, если бы сегодня победил Ливерпуль, хромающий на обе ноги- с галимым Вирцем, забивающим из офсайда и бегунком Фримпонгом. Фулхем понравился. Обычная команда, но грамотная играющая в центре поля, имевшая несколько прекрасных возможностей забить больше двух мячей и забившая- два потрясающих мяча!!! Да, второй гол из разряда шальных, но какой красавец!!!

Продолжаю наблюдать за Вирцем. Ничего в нем не видел раньше, не вижу и сейчас. Практически всю игру непонятно чем занимался, смещался с фланга в центр и обратно, мяч получал редко, игру не вел, а гол забил офсайдный. Так и не понял я его игровых функций. После его замены, Ливер стал играть чуть побыстрей, но всё также примитивно и стереотипно- с закидушками в штрафную Фулхема. Даже второй гол в ворота хозяев, пришел после банального прострела, где ошиблись вратарь и защитник.

Вот такой Ливер как сегодня- безликий и бесцветный, Арсенал должен обыгрывать без вопросов. Вобщем, не вижу ничего тренерского в игре Ливерпуля, мало подвижный и практически статичный футбол без мысли, без рисунка, да просто- безыдейное катание мяча... Ну а Фулхем- молодцы, старались, боролись, обостряли, били в перекладину и заслуженно сравняли счет!!!
5e6frvjcmf8q
5e6frvjcmf8q
вчера в 20:34
Фулхэм в этом году настоящая гроза авторитетов
