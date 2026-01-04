«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметились: Уилсон (17'), Рид (90+7'). За гостей забивали Вирц (57'), Гакпо (90+4').
По итогам встречи «Фулхэм» имеет 28 очков, у гостей — 34 очка.
В следующем матче «Фулхэм» сыграет 7 января, соперником будет «Челси». «Ливерпуль» проведет следующий матч 8 января (соперник — «Арсенал»).
Продолжаю наблюдать за Вирцем. Ничего в нем не видел раньше, не вижу и сейчас. Практически всю игру непонятно чем занимался, смещался с фланга в центр и обратно, мяч получал редко, игру не вел, а гол забил офсайдный. Так и не понял я его игровых функций. После его замены, Ливер стал играть чуть побыстрей, но всё также примитивно и стереотипно- с закидушками в штрафную Фулхема. Даже второй гол в ворота хозяев, пришел после банального прострела, где ошиблись вратарь и защитник.
Вот такой Ливер как сегодня- безликий и бесцветный, Арсенал должен обыгрывать без вопросов. Вобщем, не вижу ничего тренерского в игре Ливерпуля, мало подвижный и практически статичный футбол без мысли, без рисунка, да просто- безыдейное катание мяча... Ну а Фулхем- молодцы, старались, боролись, обостряли, били в перекладину и заслуженно сравняли счет!!!
