«Реал» разгромил «Бетис» в своем первом матче в 2026 году

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Бетис». Встреча завершилась со счетом 5:1.
Голами у хозяев отметились: Гонсало Гарсия (20', 50', 82'), Асенсио (56') и Фран Гарсия (90+3'). За гостей забил Кучо (66').
По итогам встречи «Реал» имеет 45 очков, у гостей — 28 очков.
В следующем матче «Реал» сыграет 17 января, соперником будет «Леванте». «Бетис» проведет следующий матч 10 января (соперник — «Реал Овьедо»).
В целом по игре можно где-то на процентов 70 похвалить "Реал", и на остальные 30 поругать. Как всегда команда после того как выходит вперёд по счёту, просто расслабляется и начинает "катать вату", после чего часто получает гол в свои ворота. Вот и сегодня во втором тайме случился период, где "Бетис" мог вполне, если не сравнять, то сократить до минимума счёт. Винисиус вроде неплохо начал матч, и в первом тайме смотрелся довольно органично, но во втором тайме полностью растворился на поле, и абсолютно по делу был заменён на Гюлера, который почти сразу же отметился голевой передачей. Продолжает радовать своей игрой Родриго. Снова голевые действия уже, если не ошибаюсь, в четвёртом матче подряд, в виде дубля из голевых передач - это отличный результат.
В общем, начали год хорошо, с очень нужной и уверенной победы. А сегодняшний бенефис Гонсало Гарсии даёт повод надеяться, что в период отсутствии Мбаппе, у команды всё же будут шансы побороться за Суперкубок. Главное, чтобы этот бенефис не оказался единоразовой акцией.
P.S.: Всех с Новым Годом и Рождеством!
