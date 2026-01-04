«Реал» разгромил «Бетис» в своем первом матче в 2026 году

1767546924

вчера, 20:15

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Бетис». Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами у хозяев отметились: Гонсало Гарсия (20', 50', 82'), Асенсио (56') и Фран Гарсия (90+3'). За гостей забил Кучо (66').

По итогам встречи «Реал» имеет 45 очков, у гостей — 28 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 17 января, соперником будет «Леванте». «Бетис» проведет следующий матч 10 января (соперник — «Реал Овьедо»).