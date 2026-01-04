Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Реал» разгромил «Бетис» в своем первом матче в 2026 году

вчера, 20:15
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Бетис». Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами у хозяев отметились: Гонсало Гарсия (20', 50', 82'), Асенсио (56') и Фран Гарсия (90+3'). За гостей забил Кучо (66').

По итогам встречи «Реал» имеет 45 очков, у гостей — 28 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 17 января, соперником будет «Леванте». «Бетис» проведет следующий матч 10 января (соперник — «Реал Овьедо»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом»
Вчера, 20:15
«Лидс» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
Вчера, 17:25
«Наполи» обыграл в гостях «Лацио»
Вчера, 16:30
«Эспаньол» потерпел поражение от «Барселоны»
Вчера, 01:00
«Аталанта» выиграла у «Ромы»
Вчера, 00:50
«Арсенал» в результативном поединке победил «Борнмут»
03 января
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:40
Реал с разгромной победой над Бетисом !!!
Шуня771
Шуня771
сегодня в 08:29
Не держит удары огурец....
Моментами прижимали Реал конкретно, но после второго стали сыпаться.
Сливочных с победой.
(Винисиус... Жесткий, зазвездившийся скандалист...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:43
А я с удовольствием посмотрел хороший футбол. Кстати, соперник был очень серьёзный. Понравился парень, который забил три гола.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:38
Я бы, на месте Мбаппе, серьёзно отнёсся к этому результату. Оказывается Реал может хорошо играть и без него. А сам Мбаппе, обычно тянет одеяло на себя, больше работает на личную статистику. А что она может дать? Золотую Бутсу? Ему уже 27 лет и ни одного Золотого Мяча. Так может и карьера пройти.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:23, ред.
Разумеется - поздравления с победой! С классных хет-триком Гонсало (голы - один другого краше!), с Родриго, набирающего былую форму ....Но если честно по игре — в первую очередь это поражение «Бетиса», а уже потом чья-то яркая победа. Команда гостей сегодня сыграла откровенно слабо: без плотности, без агрессии, с провалами в обороне и практически без характера. Да, «Реал» воспользовался шансами, но эти шансы «Бетис» создавал себе сам. Ошибки, свободные зоны, запоздалые решения — всё это позволило мадридцам спокойно забивать и контролировать ход матча. Даже во втором тайме, когда у «Реала» традиционно начался спад концентрации, «Бетис» так и не смог этим по-настоящему воспользоваться. Потенциал сократить счёт был, но ни качества, ни хладнокровия для этого не хватило. Поэтому итог простой: матч выигран не столько за счёт мощной игры «Реала», сколько из-за плохой, разрозненной и неубедительной игры соперника. И если делать выводы, то «Бетису» сегодня стоит разбираться в себе куда больше, чем «Реалу» радоваться результату, тем более, что тренерской идеи в игре как не было, так и нет. Удачи Реалу!
6nmjaemqw3jz
6nmjaemqw3jz
вчера в 23:09
Реал отлично начал год, борьба за чемпионство продолжается
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 23:05
Реал можно сказать использовал все свои моменты, а вот Бетис наоборот все проворонили.
По игре и не скажешь, что 5-1
Вещий
Вещий
вчера в 22:05
Разрыв, полный разрыв получился у команды Хаби Алонсо. Все голы забили воспитанники клуба, но отчасти в этом виноват и сам Бетис, который создал моментов чуть ли не больше, но реализовал только один, пересчитав обе штанги при этом. Реал не отпускает Барсу, но сможет ли он показать такую же игру в Суперкубке?
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:00
Реал не держался на таких как Роналду, Мбаппе...
Отсутствие таких бегунков классная команда не чувствует.
cpuxaq7hkhum
cpuxaq7hkhum
вчера в 21:52
Вот бы так судили всегда,тогда бы Реал всегда побеждал-бы!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
...согласен Витя!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:16
    shur
    shur ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 21:15
    ...именно! Как отметил ком-тор "Джентельменский хет трик" ,
    первый - Головой, второй- с Правой, третий - с Левой ...!!!
    shur
    shur
    вчера в 21:10
    ....не сказал бы,что Мадрид так силён,ребятушки, кабы Бетис играл
    в "Автобус" и плюс пару зачётных штанг пощикотали нам нервы! В целом конечно же победа с хорошим счётом!
    stanichnik
    stanichnik ответ shur (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Доброго Здоровья, shur!
    И Тебе всего наилучшего в новом году!
    матос
    матос
    вчера в 21:00
    Отлично Реал , молодчики , успехов и далее.
    shur
    shur ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 20:59
    ....Привет,Бро! С Новым Годом! Всех благ,здоровья! Класно подмечено ,два в одном!!!
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 20:54, ред.
    После четвертого гола, состояние нынешнего Реала Генич хорошо заметил...
    Ничего не сделали , а забили четыре.
    Без сплочённости обороны и атаки, на индивидуалке можно вытаскивать матчи с таким соперником. А как Реал поиграет с матрасниками 8числа поживем увидим.
    О ЛЧ даже не хочется думать.
    Тем не менее, с победой Мадридисты!
    Drosmo
    Drosmo ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Даже если Гонсало и не продолжит расти, уход Винисиуса пойдёт только на пользу команде, как минимум в плане улучшения атмосферы в команде, и большего перевеса в сторону командной игры. А то получается, что если у Вини всё получается на поле, то всё хорошо, а если не получается, как в этом сезоне, то у команды минус один игрок на поле, потому что бразилец, чем больше у него не складывается игра, тем больше начинает жадничать, не отдаёт никому мяч, и при первой же возможности лезет в необдуманный дриблинг на двух, трёх, четырёх соперников, в следствии чего в 9 случаях их 10 теряет мяч. Но заоблачное эго мешает Вини принимать обдуманные решения. Ну и токсичность бразильца постоянно шатает атмосферу в раздевалке.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 20:51
    Гонсало после матча Франу в раздевалке наверняка напомнил фразу из советского кинофильма "Весна на Заречной улице", вот посмотри, как наша фамилия зазвучала! :))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:49, ред.
    Отряд не заметил потери бойца)хчерепахина)
    Nenash
    Nenash
    вчера в 20:40
    Мбапу на выход.. ☝️
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 20:34
    Не ожидал такого счёта. Гонсало красвчик! Такие голы положил. Но удивительно было видет такую игру обороны Бетиса, когда никто не мешает сопернику. Приоимай на грудь и бей, без борьбы, без блокировки удара.
    После 3-0 Реал как-то бросил играть, то ли устала команда, то ли думали, что соперник сломлен.
    Интересно, а Винисиус радовался голу Гарсии со скамейки, как Мбаппе с трибуны? Или сидел с кислой рожей. Не, в первом таме бразил был хорош, разорвал молодого оппонента. По мне и пенка на нём была. Да подставлялся, но это не запрещено. По нему у меня мнение, что он любит только себя в команде. Если Гонсало Гарсия продолжит расти, то не вижу проблемы для клуба в уходе расиста.
    Drosmo
    Drosmo
    вчера в 20:29, ред.
    Всех болельщиков "Мадрида" с красивой, уверенной победой. Пусть не идеальной по игре, но всё же. Не часто в этом сезоне "Реал" балует своих болельщиков такими яркими играми. Могут же играть, если захотят. Молодой Гонсало сегодня, конечно, был просто вне всяких похвал. Сделать хет-трик, ещё и с такими разными и красивыми голами, - это дорогого стоит.

    В целом по игре можно где-то на процентов 70 похвалить "Реал", и на остальные 30 поругать. Как всегда команда после того как выходит вперёд по счёту, просто расслабляется и начинает "катать вату", после чего часто получает гол в свои ворота. Вот и сегодня во втором тайме случился период, где "Бетис" мог вполне, если не сравнять, то сократить до минимума счёт. Винисиус вроде неплохо начал матч, и в первом тайме смотрелся довольно органично, но во втором тайме полностью растворился на поле, и абсолютно по делу был заменён на Гюлера, который почти сразу же отметился голевой передачей. Продолжает радовать своей игрой Родриго. Снова голевые действия уже, если не ошибаюсь, в четвёртом матче подряд, в виде дубля из голевых передач - это отличный результат.

    В общем, начали год хорошо, с очень нужной и уверенной победы. А сегодняшний бенефис Гонсало Гарсии даёт повод надеяться, что в период отсутствии Мбаппе, у команды всё же будут шансы побороться за Суперкубок. Главное, чтобы этот бенефис не оказался единоразовой акцией.

    P.S.: Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 20:29
    Кто там Алонсо увольнял уже?)
    ABir
    ABir
    вчера в 20:27
    Шикарная результативная домашняя победа сливочных! Даже в отсутствии голевого киллера Мбаппе голы , как из рога изобилия забивались на любой вкус.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:26
    Да - это от души календарный год начали!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     