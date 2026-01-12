1768198739

сегодня, 09:18

Доминиканский футболист отказался возвращаться в тульский «Арсенал» после окончания отпуска, несмотря на действующий контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) 28-летний полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

«Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. „Арсенал“ заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам. „Арсенал“ оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений», — говорится в заявлении пресс-службы «Арсенала».

«В настоящий момент мы ведем переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», — добавили в клубе.

«Арсенал» после 21 тура набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.