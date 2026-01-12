Top.Mail.Ru
Доминиканский футболист отказался возвращаться в тульский «Арсенал»

сегодня, 09:18

Доминиканский футболист Эдарлин Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал» после окончания отпуска, несмотря на действующий контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) 28-летний полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

«Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. „Арсенал“ заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам. „Арсенал“ оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений», — говорится в заявлении пресс-службы «Арсенала».

«В настоящий момент мы ведем переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», — добавили в клубе.

«Арсенал» после 21 тура набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:29
"И смех и грех"! Что называется - "Ни каким пряником не заманишь". В данном случае "Тульским"...)))
23tu76wy4d4q
23tu76wy4d4q
сегодня в 12:28
Наказывать надо по полной, что бы другим неповадно было.
c6nennf2ahe9
c6nennf2ahe9
сегодня в 12:23
И как говорится пусть идет он лесом.....
112910415
112910415
сегодня в 12:04
не потянул лучшую лигу мира, слабак !
ct2s33m5gnnf
ct2s33m5gnnf
сегодня в 11:47
Никто по этому шлаку точно скучать не будет
ytn7dd2zb6r3
ytn7dd2zb6r3
сегодня в 11:43
Жёстко наказать,другим неповадно будет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:40
похоже так))))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:41
челу просто не сказали при подписании контракта, что это не тот Арсенал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:35
Будет трудно в нынешних условиях заставить уважать себя. Но к этому надо стремиться...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:28
Этот невозвращенец не последний...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:24
Суд любой европейской страны будет на стороне игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58, ред.
У чувака просто с географией в школе плохо было, учебник скурил патамушта. Он ехал в Тулу, думая, что это в Англии.
А Арсенал оказался немножко не тот...
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 09:35
А туляки в Доминикану полетят)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:34
Ничего нового...
А у нас продолжают покупать второсортных папуасов
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:34
Он в мае приедет... Когда тепло будет)))
