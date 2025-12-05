Top.Mail.Ru
Состоялась жеребьевка финального этапа ЧМ-2026

05 декабря 2025, 22:22

В Вашингтоне завершилась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026. Были сформированы 12 групп по 4 команды. Некоторые участники турнира определятся только весной после завершения плей-офф.

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель пути D стыковых матчей УЕФА (Дания/Македония/Чехия/Ирландия)

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель пути A стыковых матчей УЕФА (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния)

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, победитель пути С стыковых матчей УЕФА (Турция/Румыния/Словакия/Косово)

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель пути B стыковых матчей УЕФА (Украина/Швеция/Польша/Албания)

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентальных стыков (Боливия/Суринам/Ирак)

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентальных стыков (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго)

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Перевод с fifa.com
Шуня771
Шуня771
06 декабря в 13:52
А теперь с студию тех кто будет бегать со свистком во рту...

Припоминаются некоторые матчи последнего чемпа с участием свистуна из Польши по имени Шимон...), англичанина.....

С таким количеством команд это чисто коммерческое мероприятие.
Palex
Palex ответ jRest (раскрыть)
06 декабря в 12:19
Думается Германии, будет играть в другой футбол , более быстрый, более атлетичный и самое главное, в полную силу. Уверен, что в отборе, немцы играли не на полных оборотах. Ещё не мало важно, что ни одного матча, немцы не сыграли оптимальным составом. Не играли Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Рюдигер, Ундав.....ну в общем, будем посмотреть
Grizly88
Grizly88
06 декабря в 11:00
Самый слабый чм на моей памяти . Последний чм Роналду может и ему подарят чм как гному? Все возможно 🤔
Comentarios
Comentarios
06 декабря в 05:55
Италия конечно выдала..
CCCP1922
CCCP1922
06 декабря в 05:04
А жеребьёвка могла бы состояться и после стыков...
Alex_67
Alex_67
06 декабря в 03:08
Есть очень интересные группы. Желаю выстрелить Африке!!!
Крутой камерунец
Крутой камерунец
06 декабря в 03:03
Да плевать как то на этот турниришко, тем более в таком виде в каком он сейчас. Это шапито.
Un_De
Un_De
06 декабря в 00:48
Мда, Германия с Бельгией в группу смерти угодили, вот там будет заруба до последней секунды
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
06 декабря в 00:21
тот чм впервые транслировали по тв в ссср и можно было увидеть грандов мирового футбола...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 декабря в 23:44, ред.
.... и ... по вашему нормально, что Кюросао, Гаити и иные "папуасы с острова Борнео" уже в финальной части, а Дания, Италия, Швеция..., да и та же Украина могут на мундиаль не попасть ?

В 1988 году на ЧЕ было 8 команд. ВОСЕМЬ !!! Англия, Ирландия, СССР, Голландия, Германия, Италия, Испания и Дания. И весь футбольный люд понимал для чего и ... почему не больше. Турнир проводился не для галочки и окупаемости генеральных спонсоров, а для выяснения кто в Европе лучший, - без соплей и всякого рода проходных матчей. Каждая игра была сражением.

ЧМ 1990 - 24 участника и все матчи со своим жанром, подтекстом и интригой.
Кто из старожил помнит... фигуристая теннисистка Штеффи Граф только украшала своим покачиванием бёдер перед приёмом подачи во время предварительной рекламной заставки матчей ЧМ в Италии.))

Нынче же всё шиворот на выворот, - Дональд Дак склоняет электорат в свою сторону, а лысый из Цюриха ему в рот глядит и вторит как попугай Кеша...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 декабря в 23:34
Я в целом за такое количество участников в финальной стадии Чемпионата Мира и за такое распределение по футбольным конфедерациям, кроме может быть некоторых отдельных моментов, о них нет достаточно времени говорить, увы. Расширять дальше количество участников в финальной стадии не вижу хорошим путём для турнира.
shur
shur
05 декабря в 23:29
...ребятушки! С праздником вас всех и как говорится:".......
jRest
jRest ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 декабря в 23:20
Бразилия - Марокко, Швейцария - Италия (если попадёт), Франция - Норвегия, Португалия - Колумбия.
Эти хочется посмотреть. Но Вы правы, крайне мало интересных игр. Борьба-то может и будет во многих играх, но бой двух Львов не равен стычке двух муравьёв.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 декабря в 23:19
ОК.
Ваше предложение по составу участников. Если не сложно, - дайте свои квоты по континентам и в общих чертах поясните почему.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 декабря в 23:17
Просто очень не согласен с таким негативно-настроенным мнением касательно вывесок и в целом группового этапа.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 23:16, ред.
Buzz...
Обоснуете свой минус, или просто, - ограничитесь по умолчанию ?
eq9v6r77e93n
eq9v6r77e93n ответ sihafazatron (раскрыть)
05 декабря в 23:14
а как же Новая Каледония?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
05 декабря в 23:13
Испания-Уругвай на групповом этапе - единственная, стоящая вывеска.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 декабря в 23:11
Сенегал, конечно, не Ангола.
а так Франция против себя. или Сенегал против Сенегала.
ждем нового альбома Folk Argentino
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Икарус (раскрыть)
05 декабря в 23:08
Забудь.
Нынче гарантированная окупаемость турнира должна в бухгалтерских проводках стопудово фигурировать уже на групповом этапе!!!
По сути ... около 20-ти команд лишних, - надо же как то окупить расходы на их участие , содержание, ангажемент ихних шаманов/жрецов и трендовых 14ков, которые орут что мало...., мало участников!!!
Robert Adeykin
Robert Adeykin
05 декабря в 23:07
Скучный ЧМ неодной группы смерти нету.
Lobo77
Lobo77 ответ faneng (раскрыть)
05 декабря в 23:06
маракасы разорвут гаитян как тряпку
Lobo77
Lobo77
05 декабря в 23:05
Очень рад за Канадцев и США. С третьего места будут пытаться пройти.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
05 декабря в 23:03
Финал Кюрасао- Гаити!! Ну только Суринам может помешать этим командам
Икарус
Икарус
05 декабря в 23:02
Абсурдное нововведение. Мало того ,что у топ футболистов из топ сборных будет больше матчей, так еще и куча проходняка. Эх, старые евро и ЧМ, где каждый матч-на вес золота, и нет проходимцев
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
05 декабря в 22:57
не... 21 +
grcz6udgc6xg
grcz6udgc6xg
05 декабря в 22:57, ред.
группы с хозяевами - ужас, особенно группа С. вторую группу спасет только попадание туда Италии. более-менее интрига может быть только в группе K, если туда зайдет ДР Конго и Узбекистан окажется крепким соперником. Во многих группах есть ярко выраженный аутсайдер, что вместе с выходом из 8 групп 3 команд тоже снижет интригу почти до 0
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
05 декабря в 22:56
Хорваты, как я уже тут неоднократно писал, самая корявая, неэстетичная, уродливая команда, которая не пойми во что играет..., но голову выносит топам знатно. Какие то они самобытные и непредсказуемые. Возрастные ? Ну... Это нынче не помеха в достижении цели.
Futurista
Futurista
05 декабря в 22:53
Германия - Кюрасао это будет кино 18+)...
jRest
jRest ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 декабря в 22:52
Очень хочется ошибиться, но, боюсь, всё будет предсказуемо и не особо интересно. Только за Норвегией хочется посмотреть. Да и Мбаппе - Холанд - прекрасная вывеска. Которую, кстати для ФИФА, можно выгодно продать.
