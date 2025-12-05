Состоялась жеребьевка финального этапа ЧМ-2026

В Вашингтоне завершилась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026. Были сформированы 12 групп по 4 команды. Некоторые участники турнира определятся только весной после завершения плей-офф.
Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель пути D стыковых матчей УЕФА (Дания/Македония/Чехия/Ирландия)
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель пути A стыковых матчей УЕФА (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния)
Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити
Группа D: США, Австралия, Парагвай, победитель пути С стыковых матчей УЕФА (Турция/Румыния/Словакия/Косово)
Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель пути B стыковых матчей УЕФА (Украина/Швеция/Польша/Албания)
Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия
Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентальных стыков (Боливия/Суринам/Ирак)
Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентальных стыков (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго)
Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана
Кстати, Бразилия, думаю, тоже самое. Максимум четвертьфинал, выше не вижу.
