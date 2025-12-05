Top.Mail.Ru
Германия и Франция могут встретиться в 1/8 финала ЧМ-2026

05 декабря 2025, 22:47

В США состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026. Вместе с тем определилась возможная сетка плей-офф для фаворитов турнира.

Так, уже в 1/8 финала может состояться встреча Германии и Франции при условии, что они выиграют свои группы, а также пройдут 1/16 финала, где их соперниками будут команды с третьих мест из других групп.

В 1/4 финала возможна встреча Аргентины и Португалии, если они также выиграют свои группы и пройдут первые два раунда плей-офф.

Стоит отметить, что уже в 1/16 финала могут сойтись Аргентина и Испания. Это случится в случае, если одна из команд выиграет свою группу, а другая займет второе место.

Drosmo
Drosmo ответ AKH (раскрыть)
06 декабря в 10:50
Почему же лет 40 назад? У меня ещё пылится постер с ЧМ-2014. Хотя, согласен, сейчас это явление стало уже более редким. Но всё же, при желании можно найти, или заказать.

Вот вам один из вариантов такого постера на ЧМ-2026, может пригодится.
112910415
112910415
06 декабря в 08:42
французы победят спокойно !
Alex_67
Alex_67
06 декабря в 05:09
Германии в нынешнем состоянии нечего делать в четвертьфинале.
AKH
AKH ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
06 декабря в 00:37
Спасибо!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 23:31, ред.
Ежли так, тогда мои соболезнования Маншафт.

P.S. )))))) Если приглядеться, то уже на фотке Мбаппе обведёт Рюдигера, как Месси в 2015-м Боатенга !!!!
shur
shur
05 декабря в 23:26
....это тяжелая артиллерия с болотистой местностью на фоне
приближающегося цунами ! Тактика на тактику ! Это всегда
офигительная вывеска! Но ключевое слово "могут"...?!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ AKH (раскрыть)
05 декабря в 23:21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2026
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
05 декабря в 23:20
...бедные аргентинцы! Испания бы по полной оттянулась!!!
vsg3qwcpqxzz
vsg3qwcpqxzz ответ AKH (раскрыть)
05 декабря в 23:17
википедия в помощь, там удобная сетка
Futurista
Futurista
05 декабря в 23:14
В 1/16 финала Аргентина - Испания... это был бы суперхит...трагикомедия в чистом виде)...
AKH
AKH
05 декабря в 23:02, ред.
Где посмотреть расклады черт из подери.. Цифровой век и не могут дать нормальную картину.. Раньше и то настенные постеры выпускали лет 40 назад, видно было кто на кого выйдет судя по занятым местам.. Тьфу.
Capral
Capral
05 декабря в 23:00
Однозначно болеть буду за Францию- против критина Нагеля.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
05 декабря в 22:51
Есть очень интересные возможные варианты матчей в стадии плей-офф.
