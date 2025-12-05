Германия и Франция могут встретиться в 1/8 финала ЧМ-2026

1764964057

05 декабря 2025, 22:47

В США состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ -2026. Вместе с тем определилась возможная сетка плей-офф для фаворитов турнира.

Так, уже в 1/8 финала может состояться встреча Германии и Франции при условии, что они выиграют свои группы, а также пройдут 1/16 финала, где их соперниками будут команды с третьих мест из других групп.

В 1/4 финала возможна встреча Аргентины и Португалии, если они также выиграют свои группы и пройдут первые два раунда плей-офф.

Стоит отметить, что уже в 1/16 финала могут сойтись Аргентина и Испания. Это случится в случае, если одна из команд выиграет свою группу, а другая займет второе место.