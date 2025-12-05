Германия и Франция могут встретиться в 1/8 финала ЧМ-2026

В США состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026. Вместе с тем определилась возможная сетка плей-офф для фаворитов турнира.
Так, уже в 1/8 финала может состояться встреча Германии и Франции при условии, что они выиграют свои группы, а также пройдут 1/16 финала, где их соперниками будут команды с третьих мест из других групп.
В 1/4 финала возможна встреча Аргентины и Португалии, если они также выиграют свои группы и пройдут первые два раунда плей-офф.
Стоит отметить, что уже в 1/16 финала могут сойтись Аргентина и Испания. Это случится в случае, если одна из команд выиграет свою группу, а другая займет второе место.
Вот вам один из вариантов такого постера на ЧМ-2026, может пригодится.
P.S. )))))) Если приглядеться, то уже на фотке Мбаппе обведёт Рюдигера, как Месси в 2015-м Боатенга !!!!
приближающегося цунами ! Тактика на тактику ! Это всегда
офигительная вывеска! Но ключевое слово "могут"...?!
