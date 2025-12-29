В Смоленской области создадут новую профессиональную команду в 2026 году

1767038147

Новая профессиональная футбольная команда, в состав которой войдут игроки команды «Университет спорта», появится в Смоленске в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Очередной значимый шаг в развитии профессионального футбола в Смоленской области. В регионе будет создана новая профессиональная футбольная команда. Сегодня соответствующее соглашение подписали Смоленский государственный университет спорта, Центр развития спорта Смоленской области и региональная федерация футбола», — сообщил губернатор в своем канале Мах.

Как заявил Василий Анохин, за минувший год правительство региона многое сделало для возрождения профессионального футбола. «Значимым событием стало возвращение стадиона „Спартак“ в областную собственность. Объект будет восстановлен и станет современной базой для тренировок, соревнований и домашних матчей», — сказал он.

Он отметил, что в области выстраивается вертикаль подготовки спортсменов: от детских секций до профессиональной сборной. «И результат есть. Так, в сентябре футболисты команды „Университет спорта“ завоевали Кубок союза федераций футбола „Центр“. Игроки этой сборной войдут в новую профессиональную команду», — добавил губернатор, уточнив, что формирование новой команды начнется в 2026 году.