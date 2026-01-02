В Дагестане запустили новый футбольный проект для детей участников СВО

1767344144

Новый футбольный проект для детей участников СВО запустили в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Дети героев» — новый футбольный проект для детей участников СВО. Тренировками и подготовкой детей к соревнованиям займется футбольная школа московского «Динамо». Футбольные команды из детей участников СВО будут тренироваться по специальной динамовской методике", — говорится в сообщении.

Программа охватит детей из семи городов и районов республики.

«Тренировки, питание и экипировка — бесплатные. Команды будут участвовать в турнирах и соревнованиях. Проект поддержал Сергей Меликов. Ранее глава республики принял участие в открытии футбольной школы „Динамо“ в Дагестане», — добавили в пресс-службе.