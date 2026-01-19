Top.Mail.Ru
Тренер сборной Марокко объяснил промах Диаса с пенальти

сегодня, 08:33
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Пауза из-за ухода футболистов команды Сенегала с поля могла повлиять на исполнение пенальти полузащитником сборной Марокко Браимом Диасом в финале Кубка африканских наций. Такое мнение высказал тренер марокканских футболистов Валид Реграги, комментарий которого приводит The Independent.

В компенсированное ко второму тайму время при счете 0:0 после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. После 15-минутной паузы игра возобновилась, но Диас не реализовал удар, пробив в стиле Антонина Паненки.

«У него было много времени до исполнения пенальти, что, должно быть, его обеспокоило, — сказал Реграги. — Но мы не можем изменить то, что произошло. Он сам выбрал такой способ исполнения пенальти. Теперь нам нужно смотреть в будущее».

Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:36
теперь никуда смотреть не надо :
много ли разглядишь сквозь слёзы !
g8fba78s2vrc
g8fba78s2vrc
сегодня в 11:06
Во всем виноват тренер Сенегала :))
lotsman
lotsman
сегодня в 11:05, ред.
".....У него было много времени до исполнения пенальти, что, должно быть, его обеспокоило..........."
Глупее обьяснения я не слышал. Может быть....... должно быть.......... возможно...... В общем - highly likely.)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:44
Пенальти это не марафон — нужно быть готовым...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:56
«Но мы не можем изменить то, что произошло...Теперь нам нужно смотреть в будущее». - Короче - "Назад в будущее"...)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:56
Бред конечно. Просто не срослось
3sgguf3edeh3
3sgguf3edeh3
сегодня в 09:46
Он просто решил с Федькой Смоловым побрататься
Гость
