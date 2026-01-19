Тренер сборной Марокко объяснил промах Диаса с пенальти

1768800839

Пауза из-за ухода футболистов команды Сенегала с поля могла повлиять на исполнение пенальти полузащитником сборной Марокко в финале Кубка африканских наций. Такое мнение высказал тренер марокканских футболистов , комментарий которого приводит The Independent.

В компенсированное ко второму тайму время при счете 0:0 после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. После 15-минутной паузы игра возобновилась, но Диас не реализовал удар, пробив в стиле Антонина Паненки.

«У него было много времени до исполнения пенальти, что, должно быть, его обеспокоило, — сказал Реграги. — Но мы не можем изменить то, что произошло. Он сам выбрал такой способ исполнения пенальти. Теперь нам нужно смотреть в будущее».