Гашек раскритиковал власти США и призвал лишить страну ЧМ по футболу

сегодня, 11:08

Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года Доминик Гашек подверг критике последние действия Вашингтона и заявил, что США не должны принимать матчи чемпионата мира по футболу. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Чемпионат мира по футболу 2026 года должен пройти в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Я поддерживаю это (лишение США права принимать чемпионат мира — прим. источника), — написал Гашек. — То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия».

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны.

Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

