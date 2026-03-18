Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Роман Ротенберг считает Газзаева примером для тренерской работы

сегодня, 12:18

Экс-рулевой московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев демонстрирует пример для тренерской работы в плане максимальной отдачи и преданности своему делу. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» выразил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Газзаев — мэтр тренерского цеха. Человек, который выигрывал международные кубки, всю жизнь работает в футболе. Такие люди показывают пример правильного отношения к делу. И как игрок, и как тренер, и как менеджер — это требует стопроцентного погружения. Могу честно сказать: за 18 лет моей работы в спорте, из которых 16 лет в команде и два года консультантом в Петербурге, я понял, что это за работа. На семью, на личную жизнь времени просто не остается. Это судьба. Ее нужно искренне любить.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
STVA 1
сегодня в 13:21
Ромы сегодня что то много))
Vilar
сегодня в 13:20
Забыл упомянуть о депутатской деятельности в плане максимальной отдачи и преданности своему делу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:50
С цска-да, а вот с Аланией нет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 