Роман Ротенберг считает Газзаева примером для тренерской работы

Экс-рулевой московского ЦСКА и сборной России по футболу демонстрирует пример для тренерской работы в плане максимальной отдачи и преданности своему делу. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» выразил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Газзаев — мэтр тренерского цеха. Человек, который выигрывал международные кубки, всю жизнь работает в футболе. Такие люди показывают пример правильного отношения к делу. И как игрок, и как тренер, и как менеджер — это требует стопроцентного погружения. Могу честно сказать: за 18 лет моей работы в спорте, из которых 16 лет в команде и два года консультантом в Петербурге, я понял, что это за работа. На семью, на личную жизнь времени просто не остается. Это судьба. Ее нужно искренне любить.