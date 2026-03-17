Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Галицкий зашёл в раздевалку «Краснодара» после разгрома ЦСКА

сегодня, 23:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Основатель и президент «Краснодара» Сергей Галицкий зашел в раздевалку команды после победы 4:0 над ЦСКА в ответной встрече 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России.

«Мы тут в футбол собрались играть, а не всякими КВН заниматься. Много эмоций сейчас истрачено, все только началось, девять туров до конца. У нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь, потому что нет ничего важнее, чем игра с „Пари НН“», — отметил Галицкий.

«Когда вы играли с „Сочи“, я вышел на улицу, ни одного человека на улице не было, все смотрели футбол. Вы очень много значите для этого города. Сейчас очень тяжело, что мы идем в двух турнирах, а не в одном, как в прошлом году. Поэтому очень важно сохранить эмоциональный настрой на следующую игру — это самое важное, что есть», — добавил он.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 23:11
Если переиначить слова известного героя: "Боссы бабаевские, шо то вы со швейцарским Челюскининцем нэ вгадали".
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:07
Блин, ну какие же правильные слова, без пафоса
Futurista
Futurista
сегодня в 23:01
))...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 