Галицкий зашёл в раздевалку «Краснодара» после разгрома ЦСКА

сегодня, 23:00

Основатель и президент «Краснодара» Сергей Галицкий зашел в раздевалку команды после победы 4:0 над ЦСКА в ответной встрече 1/2 финала «пути РПЛ » Кубка России.

«Мы тут в футбол собрались играть, а не всякими КВН заниматься. Много эмоций сейчас истрачено, все только началось, девять туров до конца. У нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь, потому что нет ничего важнее, чем игра с „Пари НН“», — отметил Галицкий.

«Когда вы играли с „Сочи“, я вышел на улицу, ни одного человека на улице не было, все смотрели футбол. Вы очень много значите для этого города. Сейчас очень тяжело, что мы идем в двух турнирах, а не в одном, как в прошлом году. Поэтому очень важно сохранить эмоциональный настрой на следующую игру — это самое важное, что есть», — добавил он.