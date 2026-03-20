Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2025/2026

Мохамед Салах выбыл на две недели из-за травмы

сегодня, 17:31
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Ливерпуль» сообщил на своем официальном сайте о травме нападающего Мохамеда Салаха. Игрок получил мышечное повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0).

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что Мохамед Салах пропустит минимум две недели из-за травмы.

Мы возобновим выступления только через две недели, после паузы на матчи сборных. Надеемся, за это время он вернется в строй.

Таким образом, 33-летний форвард пропустит матч 31-го тура АПЛ против «Брайтона», который состоится 21 марта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
ffrzhzgb9ex4
ffrzhzgb9ex4
сегодня в 17:58
Если мед персонал постарается то возможно двух недель хватит...
2utschr9mngu
2utschr9mngu
сегодня в 17:43
На АПЛ уже можно положить, все силы на Лигу Чемпионов
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 