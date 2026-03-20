Мохамед Салах выбыл на две недели из-за травмы

«Ливерпуль» сообщил на своем официальном сайте о травме нападающего Мохамеда Салаха. Игрок получил мышечное повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0).
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что Мохамед Салах пропустит минимум две недели из-за травмы.
Мы возобновим выступления только через две недели, после паузы на матчи сборных. Надеемся, за это время он вернется в строй.
Таким образом, 33-летний форвард пропустит матч 31-го тура АПЛ против «Брайтона», который состоится 21 марта.