Мохамед Салах выбыл на две недели из-за травмы

«Ливерпуль» сообщил на своем официальном сайте о травме нападающего . Игрок получил мышечное повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0).

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что Мохамед Салах пропустит минимум две недели из-за травмы.

Мы возобновим выступления только через две недели, после паузы на матчи сборных. Надеемся, за это время он вернется в строй.