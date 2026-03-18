Юрист допустил, что CAS может рассмотреть апелляцию сборной Сенегала

сегодня, 15:30

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) может рассмотреть апелляцию сборной Сенегала на решение о присуждении технического поражения в финале Кубка африканских наций при определенных обстоятельствах. Однако, по общему правилу, CAS не рассматривает апелляции, связанные с нарушением правил игры. Такое мнение высказал Сергей Алексеев, председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России.

Ранее Африканская конфедерация футбола присудила сборной Сенегала техническое поражение и признала победителем Кубка африканских наций сборную Марокко. Это решение было принято из-за того, что игроки сборной Сенегала покинули поле на более чем 10 минут. Позднее в Федерации футбола Сенегала объявили о намерении обжаловать это решение в CAS .

По общему правилу CAS не рассматривает апелляции, обусловленные нарушениями правил игры. CAS не пересматривает правила соревнований, но в определенных случаях может оценить правомерность дисциплинарных решений, если CAS рассмотрит это как field of law, а не field of play. Прогнозировать исход этого спортивного спора сложно. Если CAS примет это дело к рассмотрению (все зависит от формулировок правовой позиции сенегальцев), то решение по делу будет вынесено на основании детального изучения всех обстоятельств дела и в соответствии с нормами футбольного права, на основе процессуальных принципов независимости, объективности, состязательности и равноправия сторон спора.

Напомним, что в финальном матче Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко произошел скандал. После отмены гола сенегальских игроков и назначения пенальти в ворота сборной Сенегала, главный тренер Пап Тьяв увел футболистов команды с поля в знак протеста. Через 15 минут сенегальцы вернулись, и вратарь Эдуар Менди отразил пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное время единственный мяч забил сенегалец Пап Гейе.