Смолов надеется на благополучное завершение по делу о драке в «Кофемании»

01 апреля 2026, 12:12

Фёдор Смолов достиг мирового соглашения с пострадавшим в драке в московской «Кофемании» и выплатил ему 4 миллиона рублей компенсации. Об этом сообщила адвокат футболиста Варвара Кнутова, отметив, что 1 миллион был переведён ещё в июне 2025 года, а остальное — недавно.

В разговоре с журналистами Смолов выразил надежду, что дело завершится благополучно. 1 апреля состоится судебное заседание, где потерпевший Владимир Кузьминов подаст ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Инцидент произошёл 28 мая 2025 года на веранде кафе на Большой Никитской: у Смолова возник конфликт с посетителями, в результате он ударил одного из них в лицо. Футболист полностью признал вину по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

lazzioll
01 апреля в 14:31
в Краснодаре он вроде 2 ляма в неделю получал. часто не походишь по кафешкам, раз в две недели по морде можно дать только по расценкам таким. а еще ж и за кофе заплати
q5655pzmdgx4
01 апреля в 14:28
Неплохо так погулял: на 4 ляма.
Брулин
01 апреля в 13:43
Кто рано встаёт, тому бог подаёт. 4 млн)
Bad Listener
01 апреля в 12:59
Теперь каждый толстосум будет знать что он может безнаказанно совершать уголовное преступление, но что самое интересное каждый смекалистый бедняк будет знать - увидел звезду выведи его через себя, авось озолотишься. По мне так не должно быть возможности откупиться, иначе система правосудия дискредитирует сама себя и создаёт опасные прецеденты.
112910415
01 апреля в 12:45
только мир, только дружба !
Варвар7
01 апреля в 12:31
"Кнута , этому Феде не хватает" - подумала адвокат Варвара вытаскивая Смолова из очередной передряги...)
Варвар7
01 апреля в 12:25
А, чего ж не сходить - Федя "башляет" , по принципу "Сам бью - сам плачу"...
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 12:17
Да уж, второй месяц не могут 20 человек нашкрябать в группу БП. Пичалька...
sihafazatron
01 апреля в 12:13
4 миллиона? Неплохо так в кафе сходил этот Кузьминов))
Гость
