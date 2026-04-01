«Челси» установил антирекорд АПЛ по сезонным убыткам

01 апреля 2026, 20:21

Челси» отчитался о беспрецедентных финансовых потерях в сезоне-2024/25. Убыток клуба до вычета налогов составил 262,4 млн фунтов, что стало максимальным показателем в истории АПЛ (предыдущий антирекорд принадлежал «Манчестер Сити» — 197,5 млн).

На финансовые результаты повлияли штрафы за нарушения предыдущего руководства, а также издержки, связанные с кадровыми изменениями в составе. Несмотря на это, выручка клуба составила 490,9 млн фунтов.

«Челси» формально соблюдает правила финансовой устойчивости (PSR). В текущем сезоне руководство ожидает рекордную прибыль благодаря доходам от Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, которые суммарно принесут более 160 млн фунтов.