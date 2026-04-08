Утверждены даты проведения Кубка Африки в 2027 году

Конфедерация африканского футбола (КАФ) официально объявила даты проведения Кубка Африки‑2027, который впервые в истории примут сразу три восточноафриканские страны — Кения, Уганда и Танзания. Турнир состоится с 19 июня по 18 июля 2027 года.

Главное континентальное футбольное соревнование пройдёт в регионе СЕКАФА впервые за последние 50 лет — предыдущий турнир здесь принимала Эфиопия в 1976 году.

Кубок Африки‑2027 станет частью празднования 70‑летнего юбилея турнира, а также последним розыгрышем, который будет проходить в нечётный год. Как ранее объявила КАФ в декабре 2025 года, начиная с 2028‑го Кубок Африки будет проводиться раз в четыре года.