Мексика согласна принять матчи Ирана на ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова провести матчи сборной Ирана на чемпионате мира-2026 вместо США. Об этом она сообщила на ежедневной пресс-конференции.
«Обсуждаем с ФИФА. Если возможно [сыграть у нас], зачем им ехать в США? Мексика примет турнир без проблем. Решение за ФИФА, у нас хорошие отношения со всеми странами», — отметила Шейнбаум.
Ранее Иран отказался от поездки в США из-за заявлений президента Дональда Трампа о том, что он не может гарантировать безопасность членам иранской делегации. На данный момент все три матча Ирана в группе должны состояться в США.