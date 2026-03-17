Мексика согласна принять матчи Ирана на ЧМ-2026

сегодня, 18:25

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова провести матчи сборной Ирана на чемпионате мира-2026 вместо США . Об этом она сообщила на ежедневной пресс-конференции.

«Обсуждаем с ФИФА . Если возможно [сыграть у нас], зачем им ехать в США ? Мексика примет турнир без проблем. Решение за ФИФА , у нас хорошие отношения со всеми странами», — отметила Шейнбаум.