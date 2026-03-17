Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиГорода и страныЧемпионат мира 2026

Мексика согласна принять матчи Ирана на ЧМ-2026

сегодня, 18:25

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова провести матчи сборной Ирана на чемпионате мира-2026 вместо США. Об этом она сообщила на ежедневной пресс-конференции.

«Обсуждаем с ФИФА. Если возможно [сыграть у нас], зачем им ехать в США? Мексика примет турнир без проблем. Решение за ФИФА, у нас хорошие отношения со всеми странами», — отметила Шейнбаум.

Ранее Иран отказался от поездки в США из-за заявлений президента Дональда Трампа о том, что он не может гарантировать безопасность членам иранской делегации. На данный момент все три матча Ирана в группе должны состояться в США.

Подписывайся в ВК
Все новости
Иран
Источник: itar-tass.com
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 