Иран готов сыграть свои матчи ЧМ-2026 в Мексике

Федерация футбола Ирана начала переговоры с ФИФА о переносе матчей национальной команды на ЧМ‑2026 из США в Мексику, заявил президент федерации Мехди Тадж. По его словам, после того как президент США Дональд Трамп публично заявил, что не может гарантировать безопасность иранской сборной, команда «однозначно не поедет» в Соединённые Штаты, и федерация добивается проведения игр в Мексике.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали говорил, что сборная не будет участвовать в чемпионате мира, однако на уровне ФИФА и АФК официального уведомления об отказе пока нет. Иран должен провести все три матча группы в США в квартете с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Турнир с участием 48 команд пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.