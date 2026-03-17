Иран готов сыграть свои матчи ЧМ-2026 в Мексике

сегодня, 09:57

Федерация футбола Ирана начала переговоры с ФИФА о переносе матчей национальной команды на ЧМ ‑2026 из США в Мексику, заявил президент федерации Мехди Тадж. По его словам, после того как президент США Дональд Трамп публично заявил, что не может гарантировать безопасность иранской сборной, команда «однозначно не поедет» в Соединённые Штаты, и федерация добивается проведения игр в Мексике.