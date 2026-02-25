Top.Mail.Ru
«Чайка» из Первой лиги временно переехала в Подольск

сегодня, 13:47

«Чайка» из Песчанокопского в Ростовской области будет проводить ближайшие домашние матчи на стадионе «Труд» в Подольске.

«Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, и приносим извинения за возможные неудобства. Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности. Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

«Чайка» занимает последнее в турнирной таблице Первой лиги.

Чайка
Источник: itar-tass.com
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 16:47
Продолжение к вышеизложенному. Нынешнее положение в фк Чайка можно сравнить с повестью писателя Троепольского, про собачку(фк ), которая благополучно жила у хозяина(собственник клуба), потом хозяин внезапно заболел и лёг в больницу(финансовые трудности), а соседка(местные власти) за ней присматривать не особо хотела. Вот и отправилась животинка искать своего хозяина. Только конец у повести не для слабонервных. А как оно будет с Чайкой .....
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 16:33
Доброго здоровья, Алекс.
.... а может шустрые руководители просто торопятся освоить деньги?
Смею вас заверить, к руководству Чайки это не относится. Финансирование клуба проводится на деньги частного инвестора, местного крупного сельхозпредпринемателя, вкладывающего средства на развитие социальной сферы в своём районе, в том числе и в футбольный клуб. Просто пока в наших краях в течении нескольких лет подряд убирали рекордные урожаи зерна и подсолнечника, а Песчанокопская была в лидерах, всё шло как по маслу, но стоило только в прошлом году случиться засухе и сразу это сказалось на финансовом благополучии и в приоритете футбол отошёл на вторые позиции.
Болейте за своих, а не против чужих!
всё продинамил
всё продинамил ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 16:24
Боюсь, эти "шустрые руководители" настолько шустры, что их просто никто не успеет спасти...
всё продинамил
всё продинамил ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:05
Возможно, мы не все знаем. Судя по новости, стадион фк Чайка имеет стратегическое значение, а стадион в Подольске расположен в бомбоубежище. Иначе у меня просто нет других объяснений этой загадочной истории
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:59
Почитал сейчас о ФК Чайка из Песчанокопское и других клубах ростовской области... Картина мрачная. Меньше всех повезло "Форте" из Таганрога — этого клуба фактически больше нет. ФК "Строитель" из г. Каменск-Шахтинский переехал в Томск, где появился большой инвестор, правда с историей... Закрытие Чайки, по слухам, лишь дело времени, текущее место в турнирной таблице и репутация только их усиливают. Может пора провести ревизию и прекратить мучения? Что это за история со стадионом, а может шустрые руководители просто торопятся освоить деньги? Есть время спасти их хоть частично.. Тоска..
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 15:51
Доброго здоровья, Alex.
Собственному стадиону фк Чайка ничего не угрожает
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:28
Сдаётся мне что что-то тут нечисто.
Лично мне, как жителю Донского края непонятно решение руководства фк Чайка о переезде в Подольск, тем более, объясняя это требованиями безопасности.
Для организации нормального тренировочного процесса в регионе найдётся, как минимум десяток спортивных баз, а состояние футбольных полей на них уже во второй половине марта будет получше, чем у большей половины команд всей Первой лиги. А принимать гостей для игр в регулярном чемпионате в Ростове можно на стадионе "Олимп", где в принципе Чайка проводила свои матчи в последнее время, тем более он прошёл лицензирование по самым высоким требованиям, в том числе и по безопасности.
Ещё можно было бы как-то согласиться с трудностями логистики, но безопасность, если только нет намёка на СВО, звучит неубедительно. Эдак можно и главную команду региона отправить на временное поселение куда-нибудь в Саранск, но сейчас и там небезопасно.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:10
Ради безопасности собственного стадиона можно и потерпеть...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:06
Даже не представляю себе эту Чайку. Большая у нас страна...
4kw47mupdvr2
4kw47mupdvr2
сегодня в 15:02
А нужен ли вообще стадион для кой команды....
66q8ezu9draw
66q8ezu9draw
сегодня в 14:42
В России футбола всё меньше, в Москве всё больше, деньги нужно как-то отбивать.
STVA 1
STVA 1 ответ gsgqe38q9f5q (раскрыть)
сегодня в 14:32
Мизерные шансы есть но скорее нет чем да!
gsgqe38q9f5q
gsgqe38q9f5q
сегодня в 14:15
От втордива они вряд ли спасутся.
9v72u264shuy
9v72u264shuy
сегодня в 14:15
В Подольске теперь будет почти своя команда
