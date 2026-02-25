«Чайка» из Первой лиги временно переехала в Подольск

1772016465

сегодня, 13:47

«Чайка» из Песчанокопского в Ростовской области будет проводить ближайшие домашние матчи на стадионе «Труд» в Подольске.

«Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, и приносим извинения за возможные неудобства. Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности. Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

«Чайка» занимает последнее в турнирной таблице Первой лиги.