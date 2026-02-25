«Чайка» из Первой лиги временно переехала в Подольск

«Чайка» из Песчанокопского в Ростовской области будет проводить ближайшие домашние матчи на стадионе «Труд» в Подольске.
«Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, и приносим извинения за возможные неудобства. Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности. Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
«Чайка» занимает последнее в турнирной таблице Первой лиги.
Лично мне, как жителю Донского края непонятно решение руководства фк Чайка о переезде в Подольск, тем более, объясняя это требованиями безопасности.
Для организации нормального тренировочного процесса в регионе найдётся, как минимум десяток спортивных баз, а состояние футбольных полей на них уже во второй половине марта будет получше, чем у большей половины команд всей Первой лиги. А принимать гостей для игр в регулярном чемпионате в Ростове можно на стадионе "Олимп", где в принципе Чайка проводила свои матчи в последнее время, тем более он прошёл лицензирование по самым высоким требованиям, в том числе и по безопасности.
Ещё можно было бы как-то согласиться с трудностями логистики, но безопасность, если только нет намёка на СВО, звучит неубедительно. Эдак можно и главную команду региона отправить на временное поселение куда-нибудь в Саранск, но сейчас и там небезопасно.
Болейте за своих, а не против чужих!
.... а может шустрые руководители просто торопятся освоить деньги?
Смею вас заверить, к руководству Чайки это не относится. Финансирование клуба проводится на деньги частного инвестора, местного крупного сельхозпредпринемателя, вкладывающего средства на развитие социальной сферы в своём районе, в том числе и в футбольный клуб. Просто пока в наших краях в течении нескольких лет подряд убирали рекордные урожаи зерна и подсолнечника, а Песчанокопская была в лидерах, всё шло как по маслу, но стоило только в прошлом году случиться засухе и сразу это сказалось на финансовом благополучии и в приоритете футбол отошёл на вторые позиции.
Болейте за своих, а не против чужих!
