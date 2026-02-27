Кубок мира доставили в Мексику

1772223590

вчера, 23:19

Кубок мира по футболу прибыл в Мексику — одну из стран-хозяек ЧМ -2026. Торжественную встречу трофея в аэропорту имени Фелипе Анхелеса возглавил министр иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте, сообщил мексиканский МИД в соцсети X.

Трофей отправится в турне по стране, чтобы «встретиться с народом Мексики». «Мексика готова организованно, безопасно и с уважением принять гостей со всего мира. Это страна правового государства, укрепляющаяся под руководством президента Клаудии Шейнбаум», — подчеркнул глава МИД .

24 февраля The Athletic сообщал, что ФИФА рассматривает перенос межконтинентальных стыков ЧМ -2026 из Мексики из-за беспорядков после ликвидации лидера картеля «Халиско Новое поколение» Эль Менчо. Источник в организации выразил тревогу по поводу новостей о хаосе, но официальных решений не принял.