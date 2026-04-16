Хавбек «Толуки» отказался от операции на «крестах» ради поездки на ЧМ-2026

сегодня, 11:49
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси0 : 3Логотип футбольный клуб ТолукаТолукаМатч завершен

Хавбек мексиканской «Толуки» Марсель Руис вернулся в общую группу и принял участие в ответном матче четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0). 25-летний футболист вышел на замену на 72-й минуте встречи.

Ранее у игрока был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска правого колена, из-за чего он пропустил более месяца.

По информации источника, Руис отказался от оперативного вмешательства в пользу консервативного лечения и курса реабилитации.

Данное решение обусловлено стремлением полузащитника сохранить игровую форму для борьбы за место в составе сборной Мексики на чемпионате мира 2026 года.

Экитике из-за травмы пропустит остаток сезона и чемпионат мира-2026
Вчера, 21:59
Милик выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 16:38
У Экитике подозрение на разрыв ахиллова сухожилия
Вчера, 12:35
Капитан «Тоттенхэма» Ромеро выбыл до конца сезона из-за травмы колена
13 апреля
Участие Марка Берналя в игре с «Атлетико» остаётся под вопросом
13 апреля
Кертис Джонс, вероятно, не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за травмы
12 апреля
shur
сегодня в 11:55
.......зачем в сборной человек с надписью :" ...В любой момент..."...???!!! С крестами не шутят...!!!
