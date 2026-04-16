Хавбек «Толуки» отказался от операции на «крестах» ради поездки на ЧМ-2026

Хавбек мексиканской «Толуки» вернулся в общую группу и принял участие в ответном матче четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0). 25-летний футболист вышел на замену на 72-й минуте встречи.

Ранее у игрока был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска правого колена, из-за чего он пропустил более месяца.

По информации источника, Руис отказался от оперативного вмешательства в пользу консервативного лечения и курса реабилитации.

Данное решение обусловлено стремлением полузащитника сохранить игровую форму для борьбы за место в составе сборной Мексики на чемпионате мира 2026 года.